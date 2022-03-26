نشرة أخبار العالم.. بايدن يصف بوتين بـ "الجزار" وروسيا ترد.. التحالف يعلن بدء ضربات جوية ضد معاقل الحوثيين

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية الدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

بايدن يصف بوتين بـ الجزار

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "جزار"، وذلك بعد سماعه شهادات عدد من اللاجئين الأوكران المتواجدين في بولندا.

زلة لسان «بايدن» قد تشعل الحرب.. والبيت الأبيض يتدخل لإنقاذ الموقف

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطأ أثناء الإدلاء بتصريحات حول أوكرانيا، حيث خاطب عسكريين أمريكيين، متحدثًا عن آخر تطورات الحرب، قائلًا "سترون عندما ستكونون هناك".

بايدن: لا يمكن أن يبقى بوتين في السلطة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، إنه على الغرب أن يكون مستعدا لمعركة طويلة الأمد، في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكن أن يظل في السطة.

الكرملين يرد على تصريحات بايدن بشأن بقاء بوتين في السلطة

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه ليس للرئيس الأمريكي جو بايدن أن يقرر من يكون في السلطة في روسيا، وأن الروس وحدهم من يختارون رئيسهم.

البيت الأبيض: بايدن لم يطالب بتغيير النظام الحاكم في روسيا

أكد البيت الابيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يطالب بتغيير النظام الحاكم في روسيا.

مواقع أوكرانية: إصابة مفاعل خاركيف بقصف روسي

أفادت مواقع أوكرانية، اليوم السبت، بإصابة مفاعل خاركيف للأبحاث النووية بأوكرانيا بقصف روسي.

التحالف يمهل الحوثيين 3 ساعات لإخراج الأسلحة

أمهل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت، ميليشيات الحوثي 3 ساعات لإخراج الأسلحة من مينائي الحديدة والصليف ومطار صنعاء، معلنا إحباط هجوم إرهابي على ناقلات النفط.

إسرائيل: نأسف لاعتداء الحوثيين الخطير على الأراضي السعودية

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم السبت، عن أسفه جراء الاعتداء الذي نفذته ميليشيا الحوثي على الأراضي السعودية.

الحوثيون يعلنون وقف الهجمات على السعودية لمدة 3 أيام

أعلنت ميليشيات الحوثي الإرهابية، السبت، إيقاف الهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي تستهدف السعودية لمدة 3 أيام.

التحالف: دمرنا مخزن أسلحة نوعية بمحيط ميناء الصليف في اليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم تدمير مخزن أسلحة نوعية بمحيط ميناء الصليف بعدما نقلت المليشيا الأسلحة إليه.

التحالف: تنفيذ ضربات جوية لمعسكرات ومعاقل الحوثيين بصنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت، بدء تنفيذ ضربات جوية بمعسكرات ومعاقل الحوثيين بصنعاء.