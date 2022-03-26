زلة لسان «بايدن» قد تشعل الحرب.. والبيت الأبيض يتدخل لإنقاذ الموقف

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطأ أثناء الإدلاء بتصريحات حول أوكرانيا، حيث خاطب عسكريين أمريكيين، متحدثًا عن آخر تطورات الحرب، قائلًا "سترون عندما ستكونون هناك".

وقال بايدن مخاطبًا جنوده على الحدود البولندية الأوكرانية "سترون عندما تكونون هناك.. وبعضكم كان هناك، نساءً وشبابا يقفون في منتصف الطريق وأمام الدبابة الملعونة، يقولون لن نغادر".

وزلة لسان بايدن توحي بأنه سيرسل جنودا إلى داخل أوكرانيا، التي تشهد حربا مع الجيش الروسي، رغم أن الإدارة الأمريكية أكدت أنها لن تتدخل عسكريا في أوكرانيا لأنها خطوة تهدد باندلاع الحرب العالمية الثالثة.

Biden tells the 82nd Airborne they're going to Ukraine:



"You’re going to see when you’re there, you’re going to see women, young people standing in the middle, in the front of a damn tank saying 'I’m not leaving.'" pic.twitter.com/M2nu77yUw7 — RNC Research (@RNCResearch) March 25, 2022

ودفعت تصريحات الرئيس الأمريكي البيت الأبيض لتصحيح الخطأ، والتأكيد أن موقف إدارة بايدن بخصوص عدم نيتها إرسال قوات إلى أوكرانيا لا يزال ثابتا.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض لشبكة "فوكس نيوز": الأمريكية "أكد الرئيس بوضوح أننا لن نرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا.. ولم يطرأ أي تغييرات في هذا الموقف".

وأجرى بايدن الذي يزور بولندا، محادثات مع نظيره البولندي أندريه دودا في القصر الرئاسي بالعاصمة وارسو، وشهدا إقامة احتفالية قبل محادثات ثنائية.

ويأتي اجتماع بايدن مع نظيره البولندي، بعد اجتماعات طارئة للرئيس الأمريكي على مدى 3 أيام مع الحلفاء في مجموعة السبع، والمجلس الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وزيارة القوات الأمريكية في بولندا.