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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ أوبئة: موجة كورونا السابقة انتهت ونحن الآن في فترة راحة |فيديو

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ انتشار الأوبئة، إن موجة كورونا تنكسر عندما تكون نسبة التعافي مثل أو أعلى من نسبة الإصابة.

معقباً: "احنا الحمدلله كسرنا ذروة موجة كورونا السابقة .. الذروة انتهت تماماً ونحن الآن في فترة راحة". 

وأضاف إسلام عنان في مداخلة هاتفية عبر تطبيق "زووم"، مع برنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هناك ملاحظة خلال فترة الراحة، وهي أن عدد الإصابات أعلى نسبياً من عددها خلال فترات الراحة التي كانت موجودة في الموجات السابقة، منوهاً أن كان متوسط الإصابات كان 650 إلى 700 حالة. 

وتابع أستاذ انتشار الأوبئة، أن فترات الراحة ما بين الموجة والأُخرى خلال العام الماضي، كانت أعداد الإصابات تتراوح ما بين 120 إلى 150 حالة، معقباً: " قد يرى البعض أن معدل الإصابة مُقلق إلى حد ما، ولكن نحن لم نرى هذا، نظراً لأن المتحور المنتشر هو أوميكرون، والذي يحظى بسرعة انتشار أعلى من المتحورات التي تسبقه".

ونوه إسلام عنان أنه يجب ربط متوسط عدد الإصابات، بمتوسط عدد الوفيات، معقباً: "ده بيطمئنا أكتر، لأن عدد الوفيات وصلت حالياً إلى 8 حالات، وده العدد اللي كان موجود خلال فترات الراحة بين الموجات السابقة".  

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