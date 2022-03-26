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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إريكسن سجل هدفًا.. هولندا تفوز على الدنمارك 4-2 وديًا

صدى البلد

فاز منتخب هولندا على ضيفه الدنماركي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ودية استعدادًا لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

المنتخب الهولندي كان البادئ بالتسجيل عن طريق ستيفن بيرجوين في الدقيقة 16 بضربة رأسية، قبل أن يعادل يانيك فيسترجارد التعادل للمنتخب الدنماركي في الدقيقة 20 بضربة رأسية أيضًا

وسجل ناثان آكي الهدف الثاني للمنتخب الهولندي في الدقيقة 29 بضربة رأسية أيضًا، أعقبه ممفيس ديباي بالهدف الثالث لمنتخب هولندا في الدقيقة 38 من ركلة جزاء

وشارك كريستيان إريكسن كبديل مع منتخب الدنمارك مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يسجل لهدف الثاني لبلاده بتسديدة قوية بقدمه اليمنى بعد دقيقتين فقط من نزوله أرضية الملعب.

وعاد بيرجوين ليسجل الهدف الثاني له والرابع لمنتخب هولندا في الدقيقة 71 بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى، مؤكدًا انتصار الطواحين الهولندية.

الدنمارك كأس العالم هولندا قطر بطولة كأس العالم ممفيس ديباى كريستيان إريكسن

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