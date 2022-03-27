الجيمز والبروجرامينج بالجامعات وشهاداتها معتمدة دوليا بجامعات العاصمة الإدارية.. وزير التعليم العالي يكشف التفاصيل ..فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزيرة الصحة ، إن الجامعات التي قمت فيها بجولة اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة هي نموذج للجمهورية الجديدة ، مؤكدا انه عام 2017 كان لدي الرئيس حلم بعمل قانون لتنظيم عمل فروع الجامعات الدولية في مصر .

واضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن اليوم قمنا بزيارة 4 جامعات دولية من اصل 5 جامعات وهناك 2 قيد الأنشاء وقريبا سيكون لدينا 7 جامعات دولية في مصر ، لافتا إلي أن معدل المواطنين الين يدرسون في الخارج قل خلال عام بنسبة 50% .

واوضح عبد الغفار ، إن هناك جامعات منهم خرجة طلبه هذا العام مؤكدا أن الأن في مصر داخل هذه الجامعات يتم تدريس علوم الجيمز والبروجرامينج وهندسة علوم الفضاء وغيرهم ، مؤكدا أن شهادات هذه الجامعات معتمدة دوليا وتخرج من الفرع الأم للجامعة بالخارج .

وتابع : إن الهدف من أنشاء هذه الجامعات هو عدم سفر المصريين إلي الخارج ، مؤكدا أن ما يحدث في فرع الجامعة في الخارج يحدث مثلة تماما في فرع الجامعة في مصر .