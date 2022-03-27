الزراعة: ننسق مع اتحاد منتجي الدواجن لضخ كميات من المنتجات بأسعار مناسبة.. فيديو

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن يتم التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لوضع كميات من منتجات الدواجن بالكامل بأسعار مناسبة جدا.

وأضاف "القرش"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "لدينا اكتفاء ذاتي من منتجات الإنتاج الداجني سواء اللحوم أو البيض وذلك نتيجة للجهود التي قامت بها الدولة المصرية".

وأشار محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة،: "نشجع المستثمرين للدخول في مجال الاستثمار الداجني لزيادة حجم الإنتاج، فضلا عن فتح منافذ لتوفير فرص للمواطنين لضخ كميات كبيرة من المنتجات".

وأوضح: "مجال الزراعة وتوفير الأمن الغذائي للمواكن المصري شهد طفرة كبيرة جدا"، لافتا: "الفترة الحالية فترة استهلاكية للمصريين خاصة مع دخول شهر رمضان".



وأردف: "عملنا مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" وبدأنا بطرح كل المنتجات بأسعار منافسة، وهدفنا المساعدة مع وزارة التموين لاستقرار الأسعار"، مردفا: "عملنا 191 منفذ ثابت في كافة أنحاء الجمهورية فضلا عن سلسلة منافذ متنقلة".