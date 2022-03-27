شواطئ خليج موسى قبلة سياح أوروبا للاستمتاع برياضة المراكب الشراعية

تعتبر شواطئ خليج موسي قبلة سياح اوربا لممارسة رياضة الشراع لما يتوفر فيها من شواطئ خلابة هادئة من الأمواج ورياح متوسطة و معتدلة طوال العام سواء في الشتاء أو الصيف .

ورصدت كاميرا موقع " صدي البلد " الاخباري مجموعات سياحية من دولة سلوفانيا تستمتع برياضة الشراع علي شواطئ خليج موسي .

ودعا عمرو غنيم مدرب وهم الشباب المصري لتعلم هذه الرياضة وممارسته وتوفير عمل لهم إذا تعلموا هذه الرياضة وطرق تدريبها .

وأضاف غنيم أنه يحلم بانشاء مدرسة للوند سيرف والمراكب الشراعية وتنظيم سباقات لهذه الرياضة مشيرا إلي السياح يأتون من كل دول العالم لممارسة هذه الرياضة الممتعة .

وأوضح غنيم أن طور سيناء من افضل الاماكن علي مستوي الجمهورية لممارسة هذه الرياضة نتيجة اعتدال المناخ ووجود رياح متوسطة طوال العام علاوة الدفء والشمس المشرقة طوال الشتاء .

وتعتبر جنوب سيناء من المحافظات التي تمارس فيها رياضة المراكب الشراعية والوند سيرف ويمارس السياح في مدن شرم الشيخ ودهب وطابا وطور سيناء أنشطة الوند سيرف وتمثل متعة كبيرة للسياح.

شهدت شواطئ خليج موسى بطور سيناء انتعاشا لسياحة المراكب الشراعية خلال الصيف نتيجة اعتدال المناخ وتميز خليج موسى بسرعة رياح متوسطة طوال الصيف تساعد على تحرك المراكب الشراعية في اتجاه الرياح.

ويقبل السياح من جنسيات عديدة على ممارسة رياضة المراكب الشراعية في خليج موسى لتوفر المناخ المناسب وسرعة الرياح وهدوء المكان .

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