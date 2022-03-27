محمد صديق يوجه نصيحة لكيروش: أتمنى مشاركة عمر كمال في إياب مصر والسنغال

قال محمد صديق، لاعب المقاولون العرب السابق، إن منتخب مصر لم يضمن التأهل إلى كأس العالم، فهناك مباراة أخرى سيتحدد من خلالها هوية المنتخب المتأهل.



وأضاف محمد صديق، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن مصر قدمت مباراة جيدة وحققت الهدف من اللقاء، مشيرا إلى أن النتيجة دائما أهم من الأداء في مثل تلك المباريات الكبيرة".

وواصل :" أتمنى ان يدفع كيروش باللاعب عمر كمال في الجبهة اليمنى بدلا من عمر جابر، خاصة وأن يتميز بالسرعة والقوة اللازمتين لإيقاف خطورة الجبهة اليسرى للسنغال.