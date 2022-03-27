مصور رياضي يكشف عن حلم حياته : صورة صلاح بالكرة الذهبية



قال فريد قطب، المصور الرياضي، إنه يتمنى أن يلتقط صورة للنجم المصري محمد صلاح وهو يحمل جائزة أفضل لاعب في العالم.

وأضاف فريد قطب ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" مباراة مصر والسنغال، كانت دسمة ومليئة بالحداث وهو ما ساعد المصورين على إلتقاط العديد من الصور واللقطات، وكانت أهمها، الصورة التي إلتقطها لصلاح وماني بعد إنتهاء المباراة، وقد قاما سويا برفع أيديهما اعتراضا على الحكم".

وأردف:" هناك صور كثيرة أحلم بإلتقاطها، لكن الصور الأبرز والأهم بالنسبة لي، هى صورة محمد صلاح وهو يحمل جائزة الكرة الذهبية.