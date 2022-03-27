عبد ربه: صلاح يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم.. وكيروش فاز برهان عمر جابر

أكد حسني عبد ربه نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد صلاح أجبر جميع المدربين على احترامه.

وقال عبد ربه في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "أشكر اتحاد الكرة على دعوة بعض لاعبي المنتخب السابقين لحضور لقاء السنغال، ولا أحبذ قول جملة دعوة أساطير الكرة المصرية لأن مصر تمتلك العديد من النجوم والأساطير".

وأضاف: "محمد صلاح حقق ما عجز عن تحقيقه اي مصري فهو حالة يجب دراستها للأجيال القادمة، فهو وصل لمرحلة يجبر ان يجعلي أي مدرب يحترمه، ويستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم".

وتابع:" منتخب مصر سيقاتل في مباراة العودة أمام السنغال من أجل حسم التأهل، وكيروش فاز بالرهان في مشاركة عمر جابر أمام السنغال".