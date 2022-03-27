بسيطة وأنيقة.. 10 صور تكشف عن أنوثة كندة علوش في عيد ميلادها

يصادف اليوم 27 مارس عيد ميلاد الفنانة كندة علوش التي أتمت اليوم عامها الـ 40، ورغم ذلك لايبدو عليها علامات التقدم في العمر ولازالت تحافظ على جمالها.

كشفت صور كندة علوش على حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، عن إطلالاتها التي جمعت بين البساطة والأناقة مما كشف عن جمالها.

تعتمد كندة علوش على الإطلالات الأنيقة و المواكبة لأحدث صيحات الموضة، بالإضافة إلى ذلك تقوم بأختيار قطع الملابس التي تتناسب مع قوامها.

تميل كندة علوش أيضا إلي أختيار التصميمات المصنوعة من الأقمشة المبهجة والبسيطة وغير مبالغ فيها، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات التي تزيد من أناقتها.

من الناحية الجمالية، تعتمد كندة علوش على صيحات المكياج البسيطة للغاية التي تكشف عن جمالها، كما تقوم بأختيار تسريحات الشعر التي تتناسب معها.

أحدث أعمال كندة علوش مسلسل ضي القمر الذي حقق نسبة مشاهدة عالية وقت عرضه في سبتمبر 2020 على قناة DMC ومنصة Watch It، لتناوله لأول مرة وبشكل مفصل التلقيح الصناعي ولجوء البعض إليه كحل لأزمة الإنجاب، وهو من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، وهي واحدة من 6 حكايات يتضمنها مسلسل إلا أنا.

كما تشارك كندة في بطولة الفيلم الهندي Yellow Bus وهو إنتاج مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، الهند، الإمارات، والأردن، وسيُعرض حصرياً على شبكة OSN كأحد أعمالها الأصلية بعد اكتمال عروضه في المهرجانات الدولية ودور العرض السينمائية. وهو من تأليف وإخراج الأمريكية ويندي بيدنارز، وتشارك في بطولته كندة علوش مع نجمة بوليوود الهندية تانيشتا تشاتيرجي، الفائزة بجائزة أفضل ممثلة بالعديد من المهرجانات الدولية، من بينها جوائز السينما المستقلة البريطانية عن دورها في الفيلم البريطاني Brick Lane، ونجم بوليوود أميت سيال بطل مسلسل Inside Edge الشهير والذي ترشح لجائزة إيمي (2018).

1

2

3

4

5

6

7

8

9