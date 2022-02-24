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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كندة علوش عن الأزمة الروسية الأوكرانية: عالم بدون حروب أصبح حلمًا

كندة علوش
كندة علوش

علّقت الفنانة كندة علوش على العملية العسكرية التي شنتها روسيا، فجر اليوم الخميس، ضد أوكرانيا.

وكتبت علوش عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عالم بدون حروب هاد هو الحلم الأكبر بدون أطماع سياسية وجشع بدون تدمير وتهجير وموت، وبشر آمنين وأطفال عم يدفعوا تمن مخططات سياسية بشعة، أمر مؤلم ومرعب وشعور بالعجز لما نسمع عن بوادر حرب بأي مكان بالعالم، الله يستر".

وبدأت روسيا  فجر اليوم عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية بعد 3 أيام من اعترافها باستقلال منطقتي "دونيتسك" و"لوهانسك" شرقي أوكرانيا، رغم تحذيرات دولية من ردود فعل قوية حال الإقدام على هذه الخطوة.


 

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