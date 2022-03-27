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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ندوة عن الصوفية والأدب في بيت السناري .. تفاصيل

صدى البلد

تنظم مكتبة الاسكندرية ندوة مجانية مفتوحة للجمهور تحت عنوان "الصوفية والأدب"، للدكتورة ريم بسيوني، وذلك يوم الاثنين الموافق 28 من الشهر الجاري، في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

 

تتناول الندوة الصوفية في روايات نجيب محفوظ وتحديدًا رواية اللص والكلاب، من حيث التركيز على تاريخ الفكر المتصوف في العالم الإسلامي وتطوره وربطه بالرواية، وكذلك فكرة التناص الموجودة في الرواية والتي يصعب فهمها دون الرجوع للنصوص الصوفية القديمة.

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يحاضر في الندوة الدكتورة ريم بسيوني؛ وهي كاتبة وروائية وأستاذة في الجامعة الامريكية، وحاصله على العديد من الجوائز والتكريمات مثل جائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها "بائع الفستق"، وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها "أولاد الناس ثلاثية المماليك"، وصدر لها العديد من الأعمال الروائية مثل "الحب على الطريقة العربية"، و"الدكتورة هناء"، و"أولاد الناس ثلاثية المماليك"، و"القطائع ثلاثية ابن طولون" عن نهضة مصر 2021.

 

تأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.

 

 

الجامعة الأمريكية بيت السناري مكتبة الاسكندرية نجيب محفوظ جائزة نجيب محفوظ الصوفية والادب

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