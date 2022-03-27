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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أدهم نابلسى يكشف تفاصيل اعتزاله الغناء لأول مرة

أدهم نابلسى
أدهم نابلسى

كشف المطرب الأردنى المعتزل أدهم نابلسى، لأول مرة عن تفاصيل اعتزاله الغناء، وذلك عبر حسابه على موقع السناب شات. 

وقال أدهم نابلسى، فى بث مباشر عبر حسابه الشخصى على تطبيق سناب شات على أسئلة المتابعين حول ما دفعه للاعتزال، وما هي نقطة التحول في مشواره الفني، مشيراً إلى أن قراره اتخذه منذ رمضان الماضي، لكنه لم يعلن عنه وقتها.

وروى أدهم نابلسي، كواليس تفكيره في الاعتزال، موضحاً أنه لم يكن يشعر بالراحة وحاول إصلاح الأمر وساعدته فترة الحظر المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

واوضح  أدهم نابلسى : “فترة كورونا كانت ساعدتني أشوف الأمور على حقيقتها قبلها كان سفر ولا يوجد استقرار، كنت جالساً في البيت وبدأت أفكر واستمريت في العمل سنة تقريباً بس  اللي صار أنه في شهر رمضان الماضي كنت أعمل على ألبوم وبدأنا العمل ، وقلت أريد أن أمسح السوشيال ميديا للتركيز ووجدت رسالة على السوشيال ميديا تقول “ادهم هيقول يا ليتنى قدمت لحياتى” ومسحت فعلاً السوشيال ميديا وحاولت لا أضيع دقيقة فى رمضان”. 

وأضاف أدهم نابلسي، أنه قرر الانتهاء من ألبومه الحالي ليكون الأفضل في مشواره الفني ثم يعلن الاعتزال بعدها ، لكنه تراجع عن هذا التفكير، معلقا: "وفي العشر الأواخر وضع الله في شعور إنك بتفكر تعمل هذا الألبوم وتعتزل بعده.. وفكرت هل أنا ضامن أني أعيش لهذا اليوم حتى اعتزل".

بعد اعتزاله الغناء.. أدهم نابلسي يحصل على إجازة في أحكام تلاوة القرآن

شاهد..الفنان المعتزل أدهم نابلسي يحصل علي إجازة في التلاوة والتجويد

ادهم نابلسى  

حصل الفنان المعتزل أدهم نابلسي، على إجازة في التلاوة والتجويد من احد المساجد في الأردن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد للمطرب السابق «أدهم نابلسي» بعد اعتزاله الغناء إذ ظهر في المقطع يؤذن للصلاة بصوت شجي.

خلال الفيديو، وقف «أدهم نابلسي» يؤذن لصلاة الجمعة بصوت مذهل، فيما وقف المصلون من حوله خاشعون في انتظار الصلاة.

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