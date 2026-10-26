حملات مفاجئة في أبنوب.. إزالة الإشغالات وملاحقة المخالفين لاستعادة الانضباط بالشوارع

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمختلف المراكز والمدن والقرى، بهدف تحقيق الانضباط بالشوارع، وتيسير حركة المواطنين والمركبات، والحفاظ على المظهر الحضاري، وضمان الاستخدام الأمثل للطرق والأماكن العامة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة يحيى أبو رحمة، رئيس المركز، شنت حملة إشغالات مفاجئة وموسعة، بمشاركة علي محمد أحمد، نائب رئيس المركز، استهدفت عددًا من المناطق الحيوية، شملت منطقة مدخل أبنوب، وشارع التحرير، وشارع السوق بقرية بني محمديات، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع المخالفات التي تعوق حركة السير وتشوه المظهر العام.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن مصادرة عدد من الإشغالات المتنوعة، ورصد مخالفات للباعة الجائلين والمقاهي المتعدية على حرم الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن عدم إشغال الأرصفة والطرق العامة، والحفاظ على حق المواطنين في المرور الآمن والميسر.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة للباعة داخل الأسواق، والتقيد بالمواقف المحددة للسيارات ومركبات التوك توك، وعدم السماح بأي تجاوزات أو تعديات على الشوارع والميادين العامة، مؤكدًا أهمية استمرار الحملات المفاجئة لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة واستعادة الانضباط بمختلف المناطق المستهدفة.

ووجه اللواء محمد علوان رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمواصلة الحملات الميدانية على مدار اليوم، والتعامل الحاسم مع الإشغالات المخالفة، وعدم الاكتفاء بإزالتها بصورة مؤقتة، مع متابعة المناطق التي سبق استهدافها لمنع عودة المخالفات، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري، ويلبي احتياجات المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.