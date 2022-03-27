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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

35 ألف جنيه.. تكلفة فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

ياسمين صبري
ياسمين صبري

حرصت الفنانة  ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة، من القماش الستان الذي دمج بين اللون الأخضر والأزرق.

وحمل فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها توقيع دار الأزياء العالمية Alberta Ferretti، وبلغ سعر التصميم 1730 يورو، أي ما يقرب من 35 ألف جنيه مصري.

وأكملت ياسمين صبري إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي حملت توقيع cartier، ونسقت مع إطلالتها حقيبة صغيرة الحجم من دار الأزياء العالمية ديور.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة للغاية.
 

يذكر أنه تم اختيار النجمة ياسمين صبرى سفيرة منظمة المرأة العربية فى لندن، وذلك بعد مشاركتها فى حملة "أطلقوا لها العنان" التي تقيمها جمعية "كينجز كوليدج العربية بلندن"، وتهدف إلى مناقشة التحديات والفرص للفتيات الصغيرات، وأهمية تمكين المرأة فى العالم العربى.

والتقت ياسمين صبرى اللورد بيرفش، من منطقة تويد الإنجليزية، وتمت مناقشة عدد من قضايا المرأة منها الزواج المبكر، وزواج القاصرات، وغيرها من الأمور التى تخص المرأة، بالإضافة إلى التأكيد على دعم حقوق المرأة بشكل عام. 

ومن المقرر تكريم ياسين صبرى من منظمة المرأة العربية فى لندن اليوم.

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