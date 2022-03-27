براءة مسئولين سابقين من تهمة تقاضي بدل جلسات لجان تقييم الأصول بالمخالفة

قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، ببراءة ٣ من المسئولين السابقين بوزارة الزراعة والمالية ، ومسئول سابق بهيئة تنمية بحيرة السد العالي، من تهمة تقاضي مبالغ مالية نظير حضور جلسات لجان لنقل الأصول وتقييم المتأخرات بالمخالفة للقانون .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .

حملت الدعوى رقم 95 لسنة 63 ق .

ونسبت النيابة الإدارية إلي المحالين ، أنهم خلال عامي 2012/2013 وبدائرة عملهم وبوصفهم السابق، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية واتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن تقاضوا مبالغ مالية نظير حضور جلسات لجان نقل الأصول وتقييم الأصول والمتأخرات بالمخالفة لقرارات وزير المالية رقم 199 لسنة 1992، 92 لسنة 2012 .



وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، إزاء سكوت سلطة الاتهام عن الرد على أقوال المحال المؤيدة بالمستندات وتفنيدها وبيان مدى صحتها من عدمه، فقد وقر في ضمير المحكمة وعقيدتها عدم اشتراك المحال الثالث في اللجان محل تقرير الاتهام الماثل بشأن ترشيح ممثلي وزارة المالية في عضوية لجنة إعادة تقييم أصول هيئة تنمية بحيرة السد العالي بأسوان، وكذا كتاب وزير المالية بشأن الموافقة على طلب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بترشيح ممثلين من وزارة المالية في أعمال اللجنة المذكورة، وتبين لها أن الكتابين المذكورين لم يتضمنا مشاركة المحال الثالث في عضوية اللجنة المذكورة .

فضلا عن محاضر لجان نقل الأصول والمتأخرات قد جاءت خلوا مما يفيد اشتراكه بهما، مما لا يصدق معه وصف المخالفة التأديبية على أي من المحالين، فينتفي في حقهم جميعا القول بخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، فتبرأ ساحتهم مما نُسب إليهم، وهو ما تقضي به المحكمة.