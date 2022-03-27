جمال علام: أشكر الجماهير المصرية.. واللاعبون تعاهدوا على الفوز فى السنغال

وجه جمال علام رئيس الإتحاد المصرى لكرة القدم، الشكر للجماهير المصرية التى حرصت على مساندة ودعم المنتخب الوطنى أمام السنغال مساء الجمعة الماضى بإستاد القاهرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، قائلا: إنه يعتبر هذه الجماهير الوفية اللاعب رقم واحد والسبب الرئيسى في الفوز الذى تحقق بهدف نظيف.

وأضاف علام في تصريحات على هامش حضوره مران المنتخب الصباحى اليوم: " نعرف أن هناك نوعا من الضيق لدى الصحفيين والإعلاميين من غلق معسكر المنتخب بصورة مشددة، لكن هناك أمل وحلم نسعى له جميعا لرفع علم مصر في المونديال".

وأكد علام، أن كل اللاعبين لديهم إصرار على تحقيق الفوز في السنغال الثلاثاء المقبل، والعودة من داكار ببطاقة التأهل لكأس العالم 2022 لإسعاد الشعب المصرى العظيم بمشيئة الله.