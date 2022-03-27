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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال علام يترأس بعثة منتخب مصر في السنغال

جمال علام
جمال علام

يترأس جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، بعثة  منتخب مصر المسافرة إلى داكار لمواجهة السنغال في مباراة الإياب بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وتتوجه بعثة منتخب مصر إلى داكار في الرابعة عصر اليوم  على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق حوالي 8 ساعات .

وجه جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، الشكر للجماهير المصرية التى حرصت على مساندة ودعم المنتخب الوطنى أمام السنغال مساء الجمعة الماضى باستاد القاهرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، قائلا: إنه يعتبر هذه الجماهير الوفية اللاعب رقم واحد والسبب الرئيسي في الفوز الذى تحقق بهدف نظيف.

وأضاف علام في تصريحات على هامش حضوره مران المنتخب الصباحى اليوم: " نعرف أن هناك نوعا من الضيق لدى الصحفيين والإعلاميين من غلق معسكر المنتخب بصورة مشددة، لكن هناك أمل وحلم نسعى له جميعا لرفع علم مصر في المونديال".

وأكد علام أن كل اللاعبين لديهم إصرار على تحقيق الفوز في السنغال الثلاثاء المقبل، والعودة من داكار ببطاقة التأهل لكأس العالم 2022 لإسعاد الشعب المصرى العظيم بمشيئة الله.

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