تمريض القاهرة تبدأ امتحانات "الميدتيرم".. 9 أبريل

أعلنت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الميديترم للفصل الدراسى الثانى بالعام الجامعى الجامعى 2021-2022 .

وقالت الدكتورة عبير سعد إن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى تبدأ من يوم السبت الموافق 9 من ابريل حتى يوم الخميس الموافق 14 من ابريل القادم ، مؤكدة على أن الامتحانات ستعقد أونلاين على المنصة الألكترونية بلاكبورد .

على الجانب الآخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مد فترة التقديم أمام علماء جامعة القاهرة لمدة أسبوعين إضافيين للتقدم بمشروعاتهم للمسابقة البحثية التطبيقية للحد من تحديات تغير المناخ، والتي تم إطلاقها نهاية فبراير الماضي وكان من المقرر أن تنتهي في 28 مارس الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة للمزيد من أعضاء هيئة التدريس للتقديم.



وستمنح الجامعة تمويلًا قدره مليون جنيه للمشاريع الفائزة، بحيث يمول المشروع الأول بـ 400 ألف جنيه، والمشروع الثاني بـ 350 ألف جنيه، والمشروع الثالث بـ 250 ألف جنيه، على أن تقدم المشروعات تقنيات منطقية وقابلة للتطبيق ومبتكرة للحد من آثار تغير المناخ وحماية البيئة، على أن يتكون الفريق البحثي من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة القاهرة.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس على المساهمة في الحد من آثار تغير المناخ من خلال الأبحاث التطبيقية المبتكرة تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر التي تعالج تأثير تغير المناخ؛ وبالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر المناخ العالمي نهاية العام.