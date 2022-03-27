عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تمريض القاهرة تبدأ امتحانات "الميدتيرم".. 9 أبريل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الميديترم للفصل الدراسى الثانى بالعام الجامعى الجامعى 2021-2022 . 

وقالت الدكتورة عبير سعد  إن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى تبدأ من يوم السبت الموافق 9 من ابريل حتى يوم الخميس الموافق 14 من ابريل القادم ، مؤكدة على أن الامتحانات ستعقد أونلاين على المنصة الألكترونية بلاكبورد .

على الجانب الآخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مد فترة التقديم أمام علماء جامعة القاهرة لمدة أسبوعين إضافيين للتقدم بمشروعاتهم للمسابقة البحثية التطبيقية للحد من تحديات تغير المناخ، والتي تم إطلاقها نهاية فبراير الماضي وكان من المقرر أن تنتهي في 28 مارس الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة للمزيد من أعضاء هيئة التدريس للتقديم.
 

txt

تمريض القاهرة: امتحان الميدتيرم لمادة التفكير النقدي أونلاين عبر المنصة الإلكترونية

txt

فحص وعلاج أمراض الشيخوخة .. جامعة القاهرة تتوسع فى القوافل الطبية

وستمنح الجامعة تمويلًا قدره مليون جنيه للمشاريع الفائزة، بحيث يمول المشروع الأول بـ 400 ألف جنيه، والمشروع الثاني بـ 350 ألف جنيه، والمشروع الثالث بـ 250 ألف جنيه، على أن تقدم المشروعات تقنيات منطقية وقابلة للتطبيق ومبتكرة للحد من آثار تغير المناخ وحماية البيئة، على أن يتكون الفريق البحثي من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة القاهرة.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس على المساهمة في الحد من آثار تغير المناخ من خلال الأبحاث التطبيقية المبتكرة تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر التي تعالج تأثير تغير المناخ؛ وبالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر المناخ العالمي نهاية العام.

 

 

جامعة القاهرة عميدة كلية التمريض كلية التمريض جامعة القاهرة أمتحانات الميديترم أونلاين Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

في حال تعادل مصر والسنغال.. ماذا تقول اللوائح ؟

كسر بالحوض وفقدان للوعي.. الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بحالة صحية حرجة

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

بتهمة التحرش.. اليوتيوبر أحمد حسن يواجه الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

الأرصاد: نشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة والذروة نهاية هذا الأسبوع

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

محاكمة اليوتيوبر أحمد حسن بتهمة التحرش بفتاة .. اليوم

ترشيحاتنا

الداخلية تواصل ضرباتها لمحتكري السلع.. ضبط 94 قضية تموينية بمضبوطات 135 طن مواد غذائية

أول تعليق من ابنة أحمد حلاوة على رحيله: "روحي نزلت معاك تحت التراب"

حكم المسح على الشراب الرقيق أثناء الوضوء.. مستشار المفتي يجيب

أكثر فريق حافظ على شباكه نظيفة.. الحساب الرسمي للكونفدرالية يشيد بـ المصري

زلات لسان بايدن.. إحراج في مناسبات عدة لم تسلم منها زوجته

قائد مرتبك.. الشعب الأمريكي يشكك في قدرة بايدن بعد زلاته الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مشروب التمر الهندي.. للمعدة والمفاصل

وزير الدفاع: الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء.. وهندي يبتكر جهاز أشعة X-Ray في المنزل

بدل الكانز.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء مقابل الحلوى

فيديو

موفي ستار.. تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2022

بسيطة ورقيقة.. كيف ظهرت شام الذهبي ابنة أصالة في حفل زفافها

ريان ثاني.. سقوط طفل في بئر بالإمارات| فيديوجراف

وزير الدفاع: الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ