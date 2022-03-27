أول تعليق من ابنة أحمد حلاوة على رحيله: "روحي نزلت معاك تحت التراب"

نشرت هبة حلاوة ابنة الفنان الراحل احمد حلاوة، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ترثى فيه والدها بأبيات من الشعر.

وقالت هبة حلاوة: “تحت التراب نزلت معاك روحي وبقيت سراب ضهري انحنى مبقتش أنا والساعة بعدك بتعدي في سنة والليل سكونه صبح عذاب تحت التراب مع الحبايب كلهم أجر وثواب طيفك هنا بيضمنا شق السحاب مفيش غياب”.

أحمد حلاوة

وكان توفي منذ قليل الفنان القدير أحمد حلاوة بسبب مضاعفات فيروس كورونا .

وأعلن الفنان منير مكرم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفاة أحمد حلاوة حيث كتب :" الدوام لله الفنان أحمد حلاوة الفنان القدير ".

وكانت هبة حلاوة ابنة الفنان القدير قد كشفت من قبل عن تفاصيل حالة والدها الصحية، قائلة: "مازال والدى يتلقى العلاج داخل المستشفى ونتمنى الشفاء له قبل بداية شهر رمضان".

هبة أحمد حلاوة

وكتبت هبة من خلال حساب والدها على فيس بوك: "نأمل ونتعشم فى كرم الله أن يتم شفاء والدى أحمد حلاوة، ويأتى شهر رمضان وهو ينير حياتنا كما كان أطمئن كل محبيه.. التحسن بسيط والحالة مستقرة مازلنا فى المستشفى لتلقى العلاج ومع دعواتكم وكرم الله سوف يكون فى أحسن حال قريبا".

يمتلك الفنان أحمد حلاوة تاريخا فنيا مشرفا بعدما ترك مجال الهندسة من أجل الفن، كما أنه مخرج مسرحى وأستاذ فى فن التمثيل خرج من تحت عباءته الكثير من النجوم، وشارك فى أعمال عديدة مثل دموع فى عيون وقحة ورأفت الهجان.

اخر اعمال أحمد حلاوة

وكانت آخر أعماله حكاية "90 يوم" ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، وأبدع فى سباق دراما رمضان الماضى بدوره فى مسلسل "الاختيار 2" مع صديقه الراحل هادى الجيار.