عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من ابنة أحمد حلاوة على رحيله: "روحي نزلت معاك تحت التراب"

احمد حلاوة
احمد حلاوة

نشرت هبة حلاوة ابنة الفنان الراحل احمد حلاوة، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ترثى فيه والدها بأبيات من الشعر. 

 

وقالت هبة حلاوة: “تحت التراب نزلت معاك روحي وبقيت سراب ضهري انحنى مبقتش أنا والساعة بعدك بتعدي في سنة والليل سكونه صبح عذاب تحت التراب مع الحبايب كلهم أجر وثواب طيفك هنا بيضمنا شق السحاب مفيش غياب”. 

 

أحمد حلاوة 

وكان توفي منذ قليل الفنان القدير أحمد حلاوة بسبب مضاعفات فيروس كورونا .

وأعلن الفنان منير مكرم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفاة أحمد حلاوة حيث كتب :" الدوام لله الفنان أحمد حلاوة الفنان القدير ".

وكانت هبة حلاوة ابنة الفنان القدير قد كشفت من قبل  عن تفاصيل حالة  والدها الصحية، قائلة: "مازال والدى يتلقى العلاج داخل المستشفى ونتمنى الشفاء له قبل بداية شهر رمضان". 

أشرف زكي ناعيًا أحمد حلاوة : كل فترة نفقد قيمة كبيرة |فيديو

قيمة كبيرة.. أشرف زكي ناعيا أحمد حلاوة: عاشق المسرح.. فيديو

هبة أحمد حلاوة 

وكتبت هبة من خلال حساب والدها على فيس بوك: "نأمل ونتعشم فى كرم الله أن يتم شفاء والدى أحمد حلاوة، ويأتى شهر رمضان وهو ينير حياتنا كما كان أطمئن كل محبيه.. التحسن بسيط والحالة مستقرة مازلنا فى المستشفى لتلقى العلاج ومع دعواتكم وكرم الله سوف يكون فى أحسن حال قريبا".

يمتلك الفنان أحمد حلاوة تاريخا فنيا مشرفا بعدما ترك مجال الهندسة من أجل الفن، كما أنه مخرج مسرحى وأستاذ فى فن التمثيل خرج من تحت عباءته الكثير من النجوم، وشارك فى أعمال عديدة مثل دموع فى عيون وقحة ورأفت الهجان.

اخر اعمال أحمد حلاوة 

وكانت آخر أعماله حكاية "90 يوم" ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، وأبدع فى سباق دراما رمضان الماضى بدوره فى مسلسل "الاختيار 2" مع صديقه الراحل هادى الجيار.

أحمد حلاوة اخبار احمد حلاوة الفنان احمد حلاوه هبة حلاوة Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

في حال تعادل مصر والسنغال.. ماذا تقول اللوائح ؟

كسر بالحوض وفقدان للوعي.. الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بحالة صحية حرجة

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

بتهمة التحرش.. اليوتيوبر أحمد حسن يواجه الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

الأرصاد: نشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة والذروة نهاية هذا الأسبوع

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

محاكمة اليوتيوبر أحمد حسن بتهمة التحرش بفتاة .. اليوم

موضوعات متعلقة

من بنغازي.. حميد الشاعري يتلقى عزاء شقيقه في ليبيا

عرض "كباتن الزعتري" في مصر حتى 30 مارس

حبي جسمك ووجهك.. هجوم شرس على هيفاء وهبي بسبب عمليات التجميل

كسر بالحوض وفقدان للوعي.. الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بحالة صحية حرجة

ذكرى وفاة أحمد زكي.. 4 شخصيات مؤثرة بمسيرته ونساء في حياته | نوستالجيا

قبلة وغزل ونصيحة.. مفاجآت الدوم مع كريم عبد العزيز وأصالة وحسين فهمى

الدوم يتصدر تريند تويتر بالتزامن مع عرض الحلقة الأخيرة

مطربون عادوا لساحة الغناء.. محمود الحسيني برفقة «الوايلي» بالزمالك.. وتتر «انحراف» جديد محمد محيي.. و«لمستي قلبي» رجوع قوي لـ أحمد جمال في عيد الحب

ترشيحاتنا

الداخلية تواصل ضرباتها لمحتكري السلع.. ضبط 94 قضية تموينية بمضبوطات 135 طن مواد غذائية

أول تعليق من ابنة أحمد حلاوة على رحيله: "روحي نزلت معاك تحت التراب"

حكم المسح على الشراب الرقيق أثناء الوضوء.. مستشار المفتي يجيب

أكثر فريق حافظ على شباكه نظيفة.. الحساب الرسمي للكونفدرالية يشيد بـ المصري

زلات لسان بايدن.. إحراج في مناسبات عدة لم تسلم منها زوجته

قائد مرتبك.. الشعب الأمريكي يشكك في قدرة بايدن بعد زلاته الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مشروب التمر الهندي.. للمعدة والمفاصل

وزير الدفاع: الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء.. وهندي يبتكر جهاز أشعة X-Ray في المنزل

بدل الكانز.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء مقابل الحلوى

فيديو

موفي ستار.. تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2022

بسيطة ورقيقة.. كيف ظهرت شام الذهبي ابنة أصالة في حفل زفافها

ريان ثاني.. سقوط طفل في بئر بالإمارات| فيديوجراف

وزير الدفاع: الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ