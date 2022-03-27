إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان ..صور

شهد مهرجان التمور 2 المقام فى حديقة الأورمان بالجيزة، اليوم "الاحد"، اقبالا كبيرا من المواطنين لـ شراء ياميش رمضان .

ورصدت عدسة صدى البلد ، مجموعة من الصور توضح إقبال المواطنين على مهرجان التمور 2 فى حديقة الاورمان لشراء الياميش ومكسرات رمضان .

يذكر ان الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة ، افتتح الخميس الماضي، مهرجان التمور بحديقة الأورمان قبل أيام قليلة من شهر رمضان الكريم ، وذلك بهدف طرح التمور بأسعار مخفضة أمام المواطنين ، يأتى ذلك بالتزامن مع استمرار معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان بالجيزة .

وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة لديها العديد من المنافذ التي تبيع السلع بأسعار مخفضة، ومؤخرًا تم افتتاح بعض المنافذ المتحركة لتغطية بعض الأماكن.

وتابع ، أن الوزارة ضخت كميات كبيرة من الإنتاج الحيواني بكل أشكاله في السوق، في إطار العمل على تخفيض الأسعار الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن مهرجان التمور الذي تطلقه الوزارة يعتبر فرصة كبيرة لتسويق التمور المصرية، خاصة أن مصر هي الدولة الأولى عالميًا في إنتاج التمور، مشيرًا إلى أن مصر لديها خطة كبيرة للتوسع في صادرات التمور خلال المرحلة المقبلة.

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