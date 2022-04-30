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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تشوهات بالوجه.. الخبراء يحذرون من تحدٍ بين الفتيات على التيك توك

صدى البلد

تداول مستخدمو تطبيق التيك توك مقاطع فيديو لتحد جديد يتبعه الفتيات والسيدات لعمل نمش بالوجه باستخدام الحنة أو الحبر الأسود .

تحذيرات خبراء التجميل من تحدي النمش

أثار مجموعة من خبراء التجميل في بريطانيا مخاوف كبيرة من إمكانية إصابة أوجه الفتيات والسيدات بأضرار جسيمة بسبب حيلة منتشرة على تطبيق «تيك توك».

وحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية فإن الكثير من عيادات الجلدية والتجميل أكدت أن استخدام الفتيات لإبر الحناء أو الحبر الأسود على خدودهن لصنع مظهر «النمش » يلحق بهن أضراراً كبيراً. 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

تحدي النمش تحدي التيك توك النمش

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