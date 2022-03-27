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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

جيرارد: اختيار تشافي كان عبقريا بالنسبة لـ برشلونة.. وسيعودون قريبا

صدى البلد

تحدث ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول السابق و المدير الفني الحالي لفريق أستون فيلا الإنجليزي، عن أختيار عمل تشافي هيرنانديز مدربا لفريق برشلونة هذا الموسم.

وقال ستيفن جيرارد في تصريحات لموقع برشلونة الرسمي: "أعتقد أن اختيار تشافي كان عبقريا بالنسبة لبرشلونة. إنه شخص لديه كل الصفات المناسبة والحمض النووي للنادي".

وأضاف "لقد كان لاعبا عالميا المستوى لسنوات عديدة، إنه يعرف الأسلوب الذي يريد جميع الأشخاص في برشلونة رؤيته".

وتابع "لقد عاشوا بضع سنوات معقدة، ويبدو أنهم سيعودون إلى حيث يجب أن يكونوا قريبا".

وأتم عن الكلاسيكو "لقد كانت نتيجة رائعة لـ برشلونة ضد ريال مدريد. بصفتي مشجعا لبرشلونة من مسافة بعيدة ، أرى أنهم يقومون بعمل جيد للغاية".

كما أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، أن فريقه توقع أن يكون لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد صعباً، مشيراً إلى أن فريقه كان أفضل من النادي الملكي.

وحقق برشلونة انتصاراً كبيراً على غريمه ريال مدريد، بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في تصريحات عقب الكلاسيكو: "قبل أن أكون مدرب لبرشلونة، أنا برشلوني من القلب، توقعنا لقاء صعب، وكنا أفضل من ريال مدريد".

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