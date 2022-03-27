أهلا بك في النقب.. وزير خارجية إسرائيل يرحب بسامح شكري

رحب وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، بوصول نظيره المصري سامح شكري، اليوم الأحد، إلى إسرائيل لحضور "قمة النقب".

وكتب وزير الخارجية الإسرائلي على حسابه بموقع تويتر "أهلا بك في قمة النقب"، كما نشر مجموعة من الصور وثقت نزول سامح شكري من الطائرة.

ברוך הבא ל #פסגת_הנגב - שר החוץ של מצרים סאמח שכרי 🇪🇬🇮🇱

أهلا بك في قمة النقب - وزير خارجية مصر سامح شكري

Welcome to The #Negev_Summit, Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry



צילום: בועז אופנהיים, לע״מ

אסי אפרתי, לע״מ pic.twitter.com/Oin9VAhMZ4 — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) March 27, 2022

وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد والبحريني عبد اللطيف الزياني إلى إسرائيل، اليوم الأحد، للمشاركة في قمة النقب.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن طائرة بن زايد حطت في قاعدة نفاطيم الجوية في مدينة بئر السبع في النقب.

وقبلها بوقت قصير وصل وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إلى إسرائيل لحضور قمة النقب.

ويشارك في القمة أيضا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وصل إلى إسرائيل مساء السبت، وأجرى لقاءات مع وزير خارجيتها يائير لابيد ورئيس وزرائها نفتالي بينيت وكذلك وزير دفاعها بيني جانتس.

من جانبها، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن وزير الخارجية يائير لابيد طرح على وزراء الخارجية العرب المشاركين في قمة النقب إمكانية إنشاء تحالف إقليمي.

وأوضحت أن لابيد "بحث بالفعل مع وزارء الخارجية إمكانية إنشاء تحالف إقليمي - سواء فيما يتعلق بتهديدات الطائرات الإيرانية المسيرة دون طيار، أو فيما يتعلق بالهجمات البحرية أو على خلفية الحرب في أوكرانيا".

على جانب آخر، علنت إسرائيل، اليوم الأحد، رفع حالة التأهب القصوى جنوبي البلاد، بسبب انعقاد القمة العربية الأمريكية الإسرائيلية في مدينة النقب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب القصوى في المنطقة الجنوبية، خوفا من أي تهديدات جوية أثناء انعقاد "قمة النقب".

وأضافت أن سربا من طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، يحلق في المنطقة الجنوبية والخاصة بمنطقة النقب، وذلك قبل هبوط طائرات الوزراء المشاركين في "قمة النقب" خلال الساعات المقبلة.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في وقت سابق، أن "لقاء سياسياً تاريخياً سيعقد في إسرائيل ويجمع وزراء خارجية عرب، وأمريكا، بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد".

وقالت إن "اللقاء سيعقد في يومي 27 و28 من الشهر الجاري، وهو أول لقاء سياسي من نوعه في إسرائيل"، حيث سيجري وزير خارجية الولايات المتحدة، ووزراء خارجية كل من مصر والإمارات، المغرب، والبحرين، عدداً من الاجتماعات السياسية المشتركة.