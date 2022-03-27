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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبدالله بن زايد ويائير لابيد يبحثان العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل

عبدالله بن زايد ويائير
عبدالله بن زايد ويائير لابيد

أكدت دولة الإمارات أن علاقاتها مع إسرائيل تشهد نموا وتطورا مستمرا في العديد من القطاعات وذلك منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي في أول زيارة رسمية يقوم بها إلى إسرائيل.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإسرائيل في إطار الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي تم توقيعه بين البلدين.

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كما بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ويائير لابيد القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها الأزمة في أوكرانيا.

وتوجه بن زايد بالشكر إلى لابيد على حفاوة الاستقبال في أول زيارة رسمية للشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى دولة إسرائيل.

وأكد وجود إرادة مشتركة من البلدين لتعزيز علاقتهما الثنائية وفتح آفاق أرحب لشراكتهما التنموية على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن البلدين يعملان معا من أجل مستقبل مزدهر لشعبيهما وشعوب المنطقة بأسرها.

وجدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تأكيده على أهمية البناء على الاتفاق الإبراهيمي من أجل تحقيق السلام في المنطقة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار.

وأشار إلى أن ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي يعتبر محركاً أساسيا للسياسة الخارجية لدولة الإمارات وجزءا من مبادئها العشرة للخمسين عاما القادمة وتتطلع الدولة إلى العمل مع شركائها الاقليميين والعالميين من أجل تحقيق هذه الغاية.
 

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