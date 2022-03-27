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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيفية عمل رمز QR لصورك ومشاهدة الفيديو على يوتيوب

كيفية عمل رمز QR
كيفية عمل رمز QR لصورك ومشاهدة الفيديو على يوتيوب

يعرف QR بأنه رمز الاستجابة السريعة حيث أنه قادر على تخزين الكثير من البيانات، ولكن بغض النظر عن مقدار احتوائها ، عند مسحها ضوئيًا ، حيث يجب أن يسمح رمز الاستجابة السريعة للمستخدم بالوصول إلى المعلومات على الفور.

وبحسب موقع CNET فإنه يتم استخدام رمز QR بشكل متكرر لتتبع المعلومات حول المنتجات في سلسلة التوريد، كما أن العديد من الهواتف الذكية تحتوي على أجهزة قراءة QR مضمنة، وغالبًا ما تُستخدم في الحملات التسويقية والإعلانية، كما أنه يمكن استخدامه لمشاهدة فيديو على يوتيوب أو إضافته إلى صورك كما يمكن استخدامه مع ملفات pdf من خلال الخطوات الآتية:  

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كيفية عمل رمز QR لفيديو على يوتيوب 

 

 كيفية عمل رمز QR لصورك ومشاهدة الفيديو على يوتيوب    

 

ويمكن تحويل عنوان URL لفيديو يوتيوب  YouTube إلى رمز QR من خلال عدد من الخطوات الآتية :

 

بدلاً من كتابة عنوان URL كامل لشريط بحث يوتيوب الخاص بك، يمكنك إعادة توجيه الماسح الضوئي الخاصة بك مباشرة إلى فيديو YouTube عندما تقوم بمسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بك.

 

باستخدام برنامج QRTIGER QR code يمكن للمستخدمين إنشاء رموز QR على يوتيوب .

 

انقر فوق ملف يوتيوب في الفئة، ثم أدخل عنوان URL لفيديو يوتيوب الخاص بك

 

قم بالتبديل إلى رمز QR ،  ثم انقر فوق الزر إنشاء رمز QR

 

قم بتخصيص رمز QR ، وبعد الانتهاء اضغط على زر التنزيل

 

استمر في القراءة لمعرفة المزيد حول رمز QR الثابت على يوتيوب ورمز QR على يوتيوب.

 

كيفية إضافة رموز QR إلى صورك

Scan Qr Code Screenshot Image Android Google Lens Not Working
 كيفية عمل رمز QR لصورك ومشاهدة الفيديو على يوتيوب    

 

يمكن أن تؤدي إضافة رمز QR إلى صورتك المطبوعة إلى تضمين بيانات مثل عناوين URL والمواقع الجغرافية والتواريخ والأسماء، ويمكن إنشاء رمز QR لصورتك من خلال الخطوات الآتية :

 

انتقل إلى موقع ويب مجاني لإنشاء رموز QR ، مثل http://zxing.appspot.com/generator ، وقم بإنشاء رمز QR الخاص بك، وبمجرد إنشاء الرمز ، احفظه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

 

ويمكنك استخدام أي برنامج رسومات يناسبك مثل Pixlr Editor ،وهو محرر رسومات مجاني قائم على الويب.

 

1: افتح صورتك ورمز QR في محرر Pixlr، ثم انقر فوق مربع صورة رمز الاستجابة السريعة واضغط على Ctrl + A لتحديد الصورة بأكملها ، ثم Ctrl + C لنسخها.

 

2: حدد صورتك بالنقر عليها ، ثم الصق صورة رمز الاستجابة السريعة على صورتك بالضغط على Ctrl + V.

 

3: حدد أداة النقل ، ثم اسحب صورة رمز الاستجابة السريعة إلى المكان الذي تريد أن يكون رمز QR ، وتأكد من ترك مساحة صغيرة على الحواف حتى يتم اقتصاص الصورة في النهاية للطباعة.

 

4: اذهب إلى ملف ثم حفظ أو اضغط على Ctrl + S لحفظ الصورة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

 

5: اطبع الصورة على ورق عادي للتأكد من إمكانية مسح رمز QR بهاتفك، وإذا تم المسح بشكل صحيح ، اطبع باستخدام طابعة الصور أو خدمة طباعة الصور المفضلة لديك. 



كيفية إنشاء رمز QR لملف  PDF

Scan Qr Code Screenshot Image Iphone Android
 كيفية عمل رمز QR لصورك ومشاهدة الفيديو على يوتيوب    


انتقل إلى موقع www.qrcode-tiger.co ، ثم انقر فوق "ملف" في القائمة

 

قم بتحميل ملف PDF الخاص بك ، ثم انقر على زر "إنشاء QR ".

 

قم بتخصيص رمز QR الخاص بـ PDF وفقًا لأسلوبك المفضل.

 

قم بإجراء اختبار مسح ل QR الخاص بك، ثم قم بتنزيل رمز QR ، وتتبع بيانات رمز QR .

 

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