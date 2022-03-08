كيفية إزالة البيانات البنكية الخاصة ببطاقات الائتمان من فيسبوك

يجرى العديد من المستخدمين العديد من العمليات الشرائية خاصة على موقع فيسبوك مما يتطلب منهم إدخال البيانات الخاصة ببطاقات الإئتمان، وكذلك أيضا عند القيام بحملات إعلانية معينة يجب على المستخدم إدخال البيانات البنكية على فيسبوك.

وبحسب موقع Deleting Solutions فإن بقاء البيانات البنكية الخاصة ببطاقات الإئتمان على فيسبوك تسبب خطورة كبيرة للمستخدمين خاصة أنه قد يتم اختراق الحساب في أى وقت ويتم استغلال هذه البيانات بشكل سئ، ولذلك يجب إزالة البيانات البنكية من فيسبوك .

ويمكن للمستخدمين إزالة البيانات البنكية من فيسبوك بهذه الطرق :

ويمكن للمستخدمين إزالة البيانات البنكية من فيسبوك بهذه الطرق :

قم بتسجيل الدخول إلى حساب فيسبوك Facebook الخاص بك ، ثم انقر فوق الخيار "إعدادات الحساب" في القائمة المنسدلة "الحساب" في أعلى يمين أي صفحة.

انقر على رابط "الدفعات" ، ثم انقر على الرابط "إدارة" بجوار عنوان طرق الدفع.

أدخل كلمة المرور الخاصة بك كما هو مطلوب ، ثم انقر فوق الزر "متابعة".

احذف جميع معلومات بطاقة الائتمان والبيانات الأخرى التي تريدها، ثم انقر فوق الزر "إغلاق" لحفظ التغييرات.



* كيف يمكن إزالة البيانات البنكية على فيسبوك على هواتف آيفون ؟

* كيف يمكن إزالة البيانات البنكية على فيسبوك على هواتف آيفون ؟

ولإزالة بطاقة الائتمان الخاصة بك من Facebook على هواتف آيفون ، انتقل إلى تطبيق الإعدادات واضغط على فيسبوك.

اضغط على "المدفوعات" وأدخل كلمة المرور الخاصة بك.

بمجرد أن تكون في قسم المدفوعات ، مرر لأسفل إلى "بطاقات الائتمان" وانقر على تعديل.

من المفترض أن ترى قائمة بجميع بطاقاتك المتصلة بحسابك ، ويمكنك اختيار البطاقات التي تريد حذفها من خلال النقر عليها.

*ماذا يحدث إذا قمت بإزالة البيانات البنكية على فيسبوك





*ماذا يحدث إذا قمت بإزالة البيانات البنكية على فيسبوك



إذا قمت بإزالة البيانات البنكية على فيسبوك ، فلن تتمكن من شراء أي عناصر باستخدام الحساب الخاص بك.

*كيفية إيقاف مدفوعات إعلانات فيسبوك Facebook؟

*كيفية إيقاف مدفوعات إعلانات فيسبوك Facebook؟



يعد إغلاق حساب إعلان فيسبوك من خلال الانتقال إلى إعدادات مدير الإعلانات.

قد يُطلب منك إعادة إدخال كلمة المرور الخاصة بك.

انقر فوق إلغاء تنشيط حساب الإعلانات ، ثم أسفل عنوان وكالة الإعلانات.

سيُطلب منك تأكيد إلغاء التنشيط وتقديم سبب (اختياري).

انقر فوق إلغاء تنشيط حساب الإعلانات.

