عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيفية إزالة البيانات البنكية الخاصة ببطاقات الائتمان من فيسبوك

كيفية إزالة البيانات
كيفية إزالة البيانات الخاصة ببطاقات الإئتمان من فيسبوك

يجرى العديد من المستخدمين العديد من العمليات الشرائية خاصة على موقع فيسبوك مما يتطلب منهم إدخال البيانات الخاصة ببطاقات الإئتمان، وكذلك أيضا عند القيام بحملات إعلانية معينة يجب على المستخدم إدخال البيانات البنكية على فيسبوك.

 

وبحسب موقع Deleting Solutions فإن بقاء البيانات البنكية الخاصة ببطاقات الإئتمان على فيسبوك تسبب خطورة كبيرة للمستخدمين خاصة أنه قد يتم اختراق الحساب في أى وقت ويتم استغلال هذه البيانات بشكل سئ، ولذلك يجب إزالة البيانات البنكية من فيسبوك .  

كيفية حذف رسائل ماسنجر Messenger من الطرفين نهائيا

كيفية مسح سجل البحث من متصفح جوجل كروم على هواتف أندرويد أو آيفون

 

ويمكن للمستخدمين إزالة البيانات البنكية من فيسبوك بهذه الطرق :

  

Facebook Will Need Your Credit Card Number Now - Gizbot - Gizbot News
ويمكن للمستخدمين إزالة البيانات البنكية من فيسبوك بهذه الطرق :

 

قم بتسجيل الدخول إلى حساب فيسبوك Facebook الخاص بك ، ثم انقر فوق الخيار "إعدادات الحساب" في القائمة المنسدلة "الحساب" في أعلى يمين أي صفحة.

 

انقر على رابط "الدفعات" ، ثم انقر على الرابط "إدارة" بجوار عنوان طرق الدفع.

 

أدخل كلمة المرور الخاصة بك كما هو مطلوب ، ثم انقر فوق الزر "متابعة".

 

احذف جميع معلومات بطاقة الائتمان والبيانات الأخرى التي تريدها، ثم انقر فوق الزر "إغلاق" لحفظ التغييرات.


* كيف يمكن إزالة البيانات البنكية على فيسبوك على هواتف آيفون  ؟

Best Payment Options: CoD vs Online Payment vs EMI vs Pay Later &amp;amp; more
* كيف يمكن إزالة البيانات البنكية على فيسبوك على هواتف آيفون  ؟

 

ولإزالة بطاقة الائتمان الخاصة بك من Facebook على هواتف آيفون ، انتقل إلى تطبيق الإعدادات واضغط على فيسبوك.

اضغط على "المدفوعات" وأدخل كلمة المرور الخاصة بك.

بمجرد أن تكون في قسم المدفوعات ، مرر لأسفل إلى "بطاقات الائتمان" وانقر على تعديل.

من المفترض أن ترى قائمة بجميع بطاقاتك المتصلة بحسابك ، ويمكنك اختيار البطاقات التي تريد حذفها من خلال النقر عليها.

 

*ماذا يحدث إذا قمت بإزالة البيانات البنكية على فيسبوك

 

The Future of Payment Methods | Asia Premier BPO
*ماذا يحدث إذا قمت بإزالة البيانات البنكية على فيسبوك
 

 

إذا قمت بإزالة البيانات البنكية على فيسبوك ، فلن تتمكن من شراء أي عناصر باستخدام الحساب الخاص بك.

 

*كيفية  إيقاف مدفوعات إعلانات فيسبوك Facebook؟

How to Add or Remove a Credit Card on Facebook Ads
*كيفية  إيقاف مدفوعات إعلانات فيسبوك Facebook؟


يعد إغلاق حساب إعلان فيسبوك من خلال  الانتقال  إلى إعدادات مدير الإعلانات.

قد يُطلب منك إعادة إدخال كلمة المرور الخاصة بك.

انقر فوق إلغاء تنشيط حساب الإعلانات ، ثم أسفل عنوان وكالة الإعلانات.

سيُطلب منك تأكيد إلغاء التنشيط وتقديم سبب (اختياري).

انقر فوق إلغاء تنشيط حساب الإعلانات.
 

البيانات البنكية بطاقات الائتمان موقع فيسبوك العمليات الشرائية ازالة البيانات البنكية بيانات فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس.. أمطار غزيرة خلال ساعات تصل إلى القاهرة والدلتا

عامل يلقي زوجته وأطفاله الخمسة من سطح المنزل بقنا

المالية: حوافز جديدة لتعميق دور القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل

جولة تفقدية لـ السيسي في معرض الدفاع العالمي بصحبة محمد بن سلمان

بداية من الخميس..الأرصاد: تساقط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

البيض الأورجانيك |كيف يتم إنتاجه وماهو سعره بالأسواق؟

الحكومة تواجه احتكار السلع وغلاء الأسعار بـ غرامة مليوني جنيه.. فيديو

الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحذر من خطأ شائع عند أدائها

موضوعات متعلقة

كيفية تسجيل الخروج من تطبيق ماسنجر Messenger على هواتف أندرويد وآيفون

كيفية تحويل ملفات Word إلى PDF على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية

كيفية تسجيل حساب على فيسبوك Facebook بدون رقم هاتف

كيفية استرجاع البيانات والصور والفيديو من على USB بعد الفورمات

ترشيحاتنا

بعد تخلي الناتو عنها.. كييف تسعي لاعتراف روسيا القانوني بدولة أوكرانيا

خالد عبد الغفار يوجه بدراسة التوسع في إنشاء مخازن للتموين الطبي

في يومها العالمي.. ماذا قالت دار الإفتاء لمن يأكل حق المرأة في الميراث؟

البريميرليج توقف نقل مبارياتها في روسيا.. وتتبرع بمليون جنيه إسترليني لشعب أوكرانيا

أصابتهم لعنة التغيير.. 3 أساطير فقدوا بريقهم هذا الموسم

أمطار على القاهرة الليلة.. الأرصاد: ذروة الانخفاض فى درجات الحرارة السبت..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

31 عملا دراميا .. تعرف على الخريطة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2022

للحد من الانبعاثات.. تجميد وتخزين ثاني أكسيد الكربون في قاع المحيطات

هل هلالك .. ورش السيدة زينب تتزين بفوانيس ومفارش رمضان 2022|فيديو وصور

لن تصدق.. تجريم امرأة بريطانية وعقابها بسبب إطعام البط

فيديو

ابنة بوتين لويزا روزوفا تغلق حسابها على مواقع التواصل .. تفاصيل .. فيديو جراف

الحكومة تواجه احتكار السلع وغلاء الأسعار بـ غرامة مليوني جنيه.. فيديو

أتربة وأمطار .. تحذير من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

جريمة بشعة في قنا .. أب يلقي زوجته وأطفاله الخمسة من سطح المنزل دون سبب واضح "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ