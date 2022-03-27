دارين حداد في كواليس مسلسل بابلو

نشرت الفنانة التونسية ​دارين حداد​ صورة جديدة على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت دارين حداد من كواليس مسلسل "​بابلو​" الذي تخوض فيه السباق الرمضاني.

وعلقت على الصورة قائلةً: "يارا.. بابلو.. رمضان 2022".



مسلسل "بابلو" يشارك في بطولته كل من، ​حسن الرداد​، ونجلاء بدر، وأروى جودة، ومصطفى فهمي، وسلوي عثمان ، وهالة فاخر، ومحمود حجازي، وهو من إخرج محمد حماقي، ومن تأليف حسان دهشان.



وتدور أحداث مسلسل بابلو في إطار اجتماعي حول شخصية "بابلو" البطل الشعبي الذي يلعبها حسن الرداد،والذي يدخل فى العديد من الصراعات.