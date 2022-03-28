مشهد فلكي فريد يحدث الآن.. القمر يقترن مع كواكب الزهرة والمريخ وزحل

نشهد فجر اليوم، ظاهرة فلكية جديدة حيث يقترن القمر مع كواكب الزهرة والمريخ وزحل في مثلث سماوي رائع لهذه الكواكب، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك ومراقبة النجوم والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها حيث تعد فرصة مثالية للتصوير.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، إن هلال القمر يقترن مع الكواكب الثلاثة الزهرة والمريخ وزحل في مشهد رائع فى يوم الاثنين الموافق 28 مارس.

وأضاف "تادرس "، أن هكا المشهد الرائع يظهر مع فجر اليوم، إلى أن يختفوا جميعا في زخم الشفق الصباحي مع شروق الشمس.

وأوضح "تادرس" أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه أستاذ الفلك إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.