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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المعهد القومي للبحوث الفلكية يدعو لورشة عمل عن المجموعة الشمسية.. اليوم

ظاهرة فلكية
ظاهرة فلكية

تنظم لجنة الفلك للتوعية ومركز تعليم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الأحد الموافق 27 مارس، ورشة عمل عن ”المجموعة الشمسية”.

يأتي ذلك فى إطار العمل على ترسيخ مبادئ وأهداف الاتحاد الدولى الفلكى IAU ومكتب الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية للتوعية OAO ومكتب الفلك للتعليم OAE، والتى تهدف جميعها إلى النشر والتوعية بعلوم الفلك فى مجتمعاتنا.

ومن المقرر خلال ورشة عمل المجموعة الشمسية بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن يقوم الباحثين بالمعهد بتقديم شرحا مبسطا عن المجموعة الشمسية، والتعرف على أسماء الكواكب وأحجامها ومكوناتها، وشرح حركة الأرض حول محورها مما يسبب اختلاف الليل والنهار، وحركة الأرض حول الشمس مما ينتج عنه تتابع المواسم، بالإضافة إلى تعليم المشاركين من ذوى الهمم مهارات رسم كواكب المجموعة الشمسية.

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جدير بالذكر أنه كان حث المجتمع الدولي والمجتمعات المدنية على العمل مع كل فئات المجتمع بدون تفرقة ودمج كل الفئات خاصة من ذوى الهمم بما يحقق أهداف الاتحاد الدولى للفلك فى المساواة والدمج والشمول.

المعهد القومي للبحوث الفلكية التكنولوجيا ورشة عمل المجموعة الشمسية القومي للبحوث Jobs Education

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