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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على برامج التعليم المدمج.. حتى 1 أبريل.. تفاصيل الحصول على فرصة للبكالوريوس والماجستير والدكتوراة خارج مصر

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

إطلاق برنامج جامعة الطفل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي| اليوم

تحتفل جامعة حلوان اليوم الجمعة، بافتتاح برنامج جامعة الطفل بجامعة حلوان؛ من خلال الدورة السادسة للبرنامج الذى تطلقه  أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

 

10ابريل … جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبية حول معاير الجودة بالعملية التدريسية

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

انطلاق نماذج محاكاة البورصة في تجارة عين شمس
فى اطار تفعيل برتوكول التعاون والذى وقعه الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس مع البورصة المصرية لنشر الثقافة المالية والاستثمارية لطلاب وخريجى الجامعة وتحت رعاية، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور. خالد قدرى عميد كلية التجارة.

 

لطلاب جامعة القاهرة… تعرف على برامج التعليم المدمج

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج موعد أول اختبارات القبول للحصول على البكالوريوس أو الليسانس بنظام التعلم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها و الدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا.

 

حتى 1 أبريل.. تفاصيل الحصول على فرصة للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه خارج مصر

 

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة جمهورية أذربيجان بالقاهرة  بأن جمهورية أذربيجان خصصت منح دراسية للطلاب الدوليين 2022-2023  للبكالوريوس- الماجستير – الدكتوراه ويتم تمويل بعض هذه المنح الدراسية الدولية بالكامل في حين يتم تمويل بعضها جزئيا لكل من الدراسات العليا والدراسات الجامعية.

 

 

بناء الانسان.. في الجمهورية الجديدة.. المؤتمر العاشر لجامعة عين شمس 29 مارس

 

 

تنظم جامعة عين شمس  مؤتمرها العلمي العاشر للجامعة بعنوان "الجامعة وبناء الإنسان.. نحو الجمهورية الجديدة"، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبرئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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