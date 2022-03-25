حتى 1 أبريل.. تفاصيل الحصول على فرصة للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه خارج مصر

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة جمهورية أذربيجان بالقاهرة بأن جمهورية أذربيجان خصصت منح دراسية للطلاب الدوليين 2022-2023 للبكالوريوس- الماجستير – الدكتوراه ويتم تمويل بعض هذه المنح الدراسية الدولية بالكامل في حين يتم تمويل بعضها جزئيا لكل من الدراسات العليا والدراسات الجامعية.

وأوضحت أن أخر موعد للتقديم : 1 ابريل 2022، كما يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصه بالمنح الدراسيه من خلال الموقع الالكترونى التالى :ـ

https://scholarshipscorner.website/azerbaijan-scholarship-program/

وأشارت إلى أنه يتم تقديم أصل الملف مستوفى كافة المستندات المطلوبة للاداره المركزيه للبعثات ( 7 شارع ابراهيم ابو النجا ـ الدور الرابع ـ حى السفارات ـ مدينه نصر ) قبل الموعد المحدد 1 ابريل 2022 وقت كاف حتى تتمكن الاداره من ارسال الترشيحات لسفارة اذربيجان بالقاهره فى وقت مناسب .

وأوضحت أنه بالنسبة للدارسين الذين يعملون فى جهات حكومية بالوطن يرجى تقديم خطاب ترشيح من جهة العمل، وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.