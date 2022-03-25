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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حتى 1 أبريل.. تفاصيل الحصول على فرصة للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه خارج مصر

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة جمهورية أذربيجان بالقاهرة  بأن جمهورية أذربيجان خصصت منح دراسية للطلاب الدوليين 2022-2023  للبكالوريوس- الماجستير – الدكتوراه ويتم تمويل بعض هذه المنح الدراسية الدولية بالكامل في حين يتم تمويل بعضها جزئيا لكل من الدراسات العليا والدراسات الجامعية.

وأوضحت أن أخر موعد للتقديم : 1 ابريل 2022، كما يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصه بالمنح الدراسيه من خلال الموقع الالكترونى التالى :ـ

https://scholarshipscorner.website/azerbaijan-scholarship-program/

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وأشارت إلى أنه يتم تقديم أصل الملف مستوفى كافة المستندات المطلوبة للاداره المركزيه للبعثات ( 7 شارع ابراهيم ابو النجا ـ الدور الرابع ـ حى السفارات ـ مدينه نصر ) قبل الموعد المحدد 1 ابريل 2022 وقت كاف حتى تتمكن الاداره من ارسال الترشيحات لسفارة اذربيجان بالقاهره فى وقت مناسب .

 

وأوضحت أنه بالنسبة للدارسين الذين يعملون فى جهات حكومية بالوطن يرجى تقديم خطاب ترشيح من جهة العمل، وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

للبكالوريوس الماجستير الدكتوراه إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمهورية أذربيجان بالقاهرة جمهورية أذربيجان الدراسات العليا Jobs Education اخبار التعليم

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