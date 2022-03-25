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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق نماذج محاكاة البورصة في تجارة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

فى اطار تفعيل برتوكول التعاون والذى وقعه الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس مع البورصة المصرية لنشر الثقافة المالية والاستثمارية لطلاب وخريجى الجامعة وتحت رعاية، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور. خالد قدرى عميد كلية التجارة. 

تنظم كلية التجارة جامعة عين شمس الدكتورة بإشراف هيام حسن وهبه، استاذ الاستثمار والتمويل ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ومنسق بروتوكول التعاون بين جامعة عين شمس والبورصة المصرية، المحاضرات والندوات التعريفية لنشر الثقافة المالية والاستثمارية لتنمية مهارت طلاب وخريجى جامعة عين شمس فى مجال مبادئ البورصة ونماذج محاكاة البورصة  Stock Riders والتى يحاضر فيها  أحمد عبدالرحمن نائب رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية.

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قالت الدكتورة هيام وهبه ان هذه المحاضرات ونماذج المحاكاة سوف تعقد على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 27 - 29 من مارس الجارى من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الساعة الثانية بقاعة الدكتور على لطفى بمقر كلية التجارة.

كما أضافت ان الهدف من هذه الندوات والمحاضرات هى تأهيل الطلاب والخريجين للعمل بمجالات البورصة والاستثمار المختلفة وزيادة الوعى والثقافة المالية والاستثمارية لجميع طلاب الجامعة وليس فقط كلية التجارة. 


على ان يكون التسجيل للحضور من خلال الرابط التالى
https://forms.office.com/r/5kbG5p9CZR

البورصة جامعة عين شمس البورصة المصرية لنشر الثقافة المالية والاستثمارية كلية التجارة جامعة عين شمس اخبار التعليم Jobs Education

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