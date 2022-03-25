إطلاق برنامج جامعة الطفل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي| اليوم

تحتفل جامعة حلوان اليوم الجمعة، بافتتاح برنامج جامعة الطفل بجامعة حلوان؛ من خلال الدورة السادسة للبرنامج الذى تطلقه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى لجامعة حلوان في برنامج جامعة الطفل، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وتحت إشراف وتنسيق الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات العامة بالجامعة ، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وبمشاركة 100 طفل، وأولياء أمورهم.

وتعد جامعة الطفل هي إحدى آليات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لنشر الثقافة العلمية وتيسير العلوم والذي تبنته كمشروع قومي في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي، واكتشاف واحتضان المواهب العلمية، وانتقاء ودعم المبتكرين والمبدعين في مراحل مبكرة من التعليم لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم.

وتقام فعاليات افتتاح برنامج جامعة الطفل بجامعة حلوان في تمام الساعة العاشرة صباحا، بمجمع الفنون والثقافة بها.

جدير بالذكر انه يشارك فريق من كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان في هاكاثون الجامعات المصرية والذي تنظمه جامعة بنها، وهو أول هاكاثون مصري، على مستوى الدولة في موضوع المدن الذكية، ويقام خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس 2022.

وتكون فكرة إقامة الهاكاثون الأول في مجال المدن الذكية؛ بهدف تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية التي تساهم في تحسين مستوى المدن، كذلك الحرص على المساهمة في بناء العاصمة الإدارية الجديدة لتكون أول مدينة ذكية في مصر.

ويشهد تسابق فرق من طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة للعمل على إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة وهي: المباني الذكية، والمرافق الذكية، والحدائق الذكية، والنقل / المرور الذكي، والمستشفيات الذكية، والتدوير الذكي، والمراقبة الذكية، والطاقة الذكية، والإدارة الذكية، والمدارس / الجامعات الذكية.