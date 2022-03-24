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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. طلاب هندسة حلوان يشاركون في أول هاكاثون مصري للجامعات المصرية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يشارك فريق من كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان في هاكاثون الجامعات المصرية والذي تنظمه جامعة بنها، وهو أول هاكاثون مصري، على مستوى الدولة في موضوع المدن الذكية، ويقام خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس 2022.

وتكون فكرة إقامة الهاكاثون الأول في مجال المدن الذكية؛ بهدف تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية التي تساهم في تحسين مستوى المدن، كذلك الحرص على المساهمة في بناء العاصمة الإدارية الجديدة لتكون أول مدينة ذكية في مصر.

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ويشهد تسابق فرق من طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة للعمل على إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة وهي: المباني الذكية، والمرافق الذكية، والحدائق الذكية، والنقل / المرور الذكي، والمستشفيات الذكية، والتدوير الذكي، والمراقبة الذكية، والطاقة الذكية، والإدارة الذكية، والمدارس / الجامعات الذكية.

وتأتي مشاركة طلاب الجامعة بدعم الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور محمود المسلاوي عميد الكلية، و برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون بين الوزارة وشركة أمازون.

جدير بالذكر أنه قد نظمت إدارة المعسكرات بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بالتعاون مع الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة لقاء حواري بعنوان "التغيرات المناخية والقدرة على التكيف".


وذلك تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وحاضر في اللقاء الحواري الدكتورة أمل عبد العظيم معتوق مدرس الجغرافيا المناخية.. بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية كلية الاداب جامعة حلوان.

جامعة حلوان هاكاثون كلية الهندسة بحلوان جامعة بنها أول هاكاثون مصري اخبار التعليم Jobs Education

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