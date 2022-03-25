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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بحضور أولياء الأمور.. جامعة حلوان تفتتح برنامج جامعة الطفل

جامعة حلوان تفتتح
جامعة حلوان تفتتح برنامج جامعة الطفل

افتتحت جامعة حلوان اليوم برنامج جامعة الطفل  من خلال الدورة السادسة للبرنامج  الذى تطلقه  أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.


وتعد هذه  المشاركة الأولى لجامعة حلوان في برنامج جامعة الطفل،  وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي ، القائم بعمل رئيس الجامعة، وتحت إشراف وتنسيق الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات العامة بالجامعة ، وبحضور نواب رئيس الجامعة والسادة عمداء الكليات وبمشاركة ١٠٠ طفل ، وأولياء أمورهم.


تستهدف جامعة الطفل الأطفال من سن 9 سنوات حتى 15 سنة، بدون شروط خاصة بالمجموع أو الدرجات أو التفوق في مادة معينة.

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ويأتى ذلك إيمانًا من القائمين علي البرنامج من أن مثل هذه الضوابط قد تدفع بعض الموهوبين إلى السير في مسار خاطئ، وبناءً على ذلك يتم منح فرصة لكل الراغبين في التقدم ويتم الاختيار بأسبقية التقدم، حيث لا يتم عقد امتحان للأطفال، ولكنهم فقط يخضعون لبعض الأسئلة بهدف تحديد مستواهم، ولكن بالنهاية كل طفل لديه شغف بالعلوم لديه فرصة للالتحاق.

جامعة حلوان تفتتح برنامج جامعة الطفل
جامعة حلوان تفتتح برنامج جامعة الطفل
جامعة حلوان تفتتح برنامج جامعة الطفل
جامعة حلوان تفتتح برنامج جامعة الطفل
جامعة حلوان تفتتح برنامج جامعة الطفل
جامعة حلوان تفتتح برنامج جامعة الطفل

 

وتقام فعاليات افتتاح برنامج جامعة الطفل بجامعة حلوان بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي اليوم الجمعة الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٢ في تمام الساعة العاشرة صباحا بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة حلوان.

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