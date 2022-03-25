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رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم العالى: ندرس تأسيس مركز للحد من المخاطر البيئة البحرية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، حول قرارات اجتماع مجلس إدارة المعهد، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF، والدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والدكتور عبد الحميد الدسوقي مستشار رئيس هيئة المحطات النووية، والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

خلال فعاليات الاجتماع، أبرز المجلس فوز المعهد فى تمثيل اللجنة التوجيهية للنظام العالمي لرصد المحيطات GOOS للمجموعة الخامسة (إفريقيا والدول العربية) 2022-2023، كما استعرض المجلس التحضيرات النهائية لمؤتمر "انطلاق عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة بإفريقيا ودول الجزر المجاورة" والذي سيعقد بالقاهرة.

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وأحيط المجلس علمًا بالتحضيرات النهائية لتوقيع الاتفاقية مع السلطة الدولية لعلوم البحار ISA، وكذلك انتهاء المرحلة الثانية من تطوير سفن الأبحاث (السلسبيل واليرموك)، وتجهيزها بعدد من الأجهزة الحديثة التى تسهم فى استكشاف الثروات البترولية والغازية والتعدينية بالمياه الإقليمية المصرية، وأشار التقرير إلى امتلاك المعهد العديد من الخبرات البحثية التي لها دورًا كبيرًا فى عمليات المسح البحري بالبحر الأحمر والمتوسط والمحيط الهادي.

وناقش المجلس مشروع تأسيس مركز "الحد من المخاطر على البيئة البحرية"؛ لإدارة الأزمات والكوارث التى تواجه البيئة البحرية، والحد من حجم المخاطر التى تهددها على المستوى القومي، وأكد على العمل على رفع الوعي المجتمعي لاستيعاب المخاطر المختلفة؛ للحفاظ على البنية الأساسية والثروات البحرية، وذلك من خلال المتابعة وتقييم التغييرات التى تتعرض لها البيئة البحرية فى كافة المجالات.

ونوّه د. عمرو زكريا حمودة إلى الارتفاع الملحوظ فى مؤشرات النشر العلمي بالمعهد لعام 2021 من حيث أعداد النشر والموضوعات والجودة، مشيرًا إلى إصدار المعهد مجلة ثقافية إخبارية بعنوان "مجلة علوم البحار والمصايد"، وهى مجلة ربع سنوية، وصدر العدد الأول منها هذا العام تحت عنوان "مياهنا الداخلية"، وتوضح هذه المجلة أنشطة المعهد وخلفيته العلمية والتاريخية، وأوضح أنه جار عمل رابط للمجلة لرفعه على موقع الوزارة لتكون متاحة لكافة المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

وخلال الاجتماع استعرضت الشعب البحثية بالمعهد رؤيتها فى كيفية تطوير وإعادة هيكلة الشعب والأداء البحثي بها، فضلاً عن مناقشة المجلس لعدد من الموضوعات الخاصة بالترقيات والتعيينات لأعضاء هيئة البحوث.

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