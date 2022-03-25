أساتذة جامعة ليون في حقوق عين شمس لتطوير الشعية الفرنسية

استقبل الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أساتذة جامعة ليون (3) القائمين بالتدريس فى الشعبة الفرنسية بالكلية.

ناقش معهم بعض المسائل المتعلقة بالشعبة وكيفية تطويرها، بحضور الدكتور محمد الشافعى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ياسين الشاذلى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور خالد حمدى، مدير القسم الفرنسى وعميد الكلية الأسبق، الدكتور أحمد ديهوم، مدير الشعبة الإنجليزية بالكلية، والدكتور احمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولى بالكلية، والدكتور حاتم العبد، مدرس القانون الدولى العام بالكلية.

جدير بالذكر أن الطرفين اختارا فى وقت سابق اسما جديدا للشعبة هو IFED وهو اختصار لـ

Institut Franco-Egyptien de Droit



