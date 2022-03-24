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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طب عين شمس تحتفي باليوبيل الماسي ضمن فعاليات مؤتمر الكلية السنوي

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

انطلقت فعاليات الدورة ال٤٢ لمؤتمر كلية الطب بجامعة عين شمس ،والذى يستمر  حتى ٢٦ مارس بمشاركة ٢٨  قسم ووحدة من الكلية، وذلك تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،  الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس المؤتمر ،  الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس المؤتمر ،  الدكتور نبيل فرج رئيس قسم القلب ومقرر المؤتمر .

وأوضحت الدكتورة شهيرة سمير، أن فعاليات المؤتمر تجمع ما بين الحضور الفعلي و( أونلاين ) ، مشيرة إلى أنه سيقام علي هامش المؤتمر أربعة احتفالات ، وسيقام يوم 25 مارس حفل تخرج طلاب دفعة ديسمبر 2020.

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واضافت أن يوم السبت ٢٦ مارس سيشهد الاحتفال باليوبيل الماسى لإنشاء كلية الطب  جامعة عين شمس ، ومرور ٧٥ عام علي صدور مرسوم انشائها عام ١٩٤٧ ، مشيرة إلى أنه في إطار الاحتفالات أصدرت الكلية بالتعاون مع مصلحة سك العملة عملات خاصة بالاحتفالية أحدهما عملة ذهبية بقيمة جنيه والأخرى فضية بقيمة خمسه جنيه.

بجامعة عين شمس كلية الطب بجامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس Jobs Education

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