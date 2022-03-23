رئيس جامعة عين شمس يلتقى الطلاب العائدين من زيارة إكسبو دبي 2020

التقي الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، بطلاب الجامعة المتميزين والموهوبين ، الذين شاركوا في معرض أكسبو دبى ، عقب عودتهم من الزيارة التى نظمتها لهم الجامعة، خلال إجازة منتصف العام ، وذلك بحضور ريهام العطيفى رئيس الوفد الطلابي، خلال الزيارة ومدير عام إدارة شئون التعليم والطلاب بالجامعة .

وخلال اللقاء ، قدم الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الشكر للطلاب علي تمثيلهم المشرف للجامعة ، وأشاد بأنهم كانوا علي قدر المسئولية وخير سفراء للجامعة ، وقام بتبادل حوارات ودية معهم ، اطلع خلالها علي تفاصيل الزيارة ومدى استفادتهم منها .

كما وجه الدعوة للطلاب ، لحضور افتتاح مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة ( I Hub ) الأسبوع المقبل ، كذلك طالبهم بإعداد ( انفوجراف ) يتضمن أهم الأنشطة التى تمت في العام 2021، بالتعاون مع بعضهم البعض ، كلا في مجال تخصصه .

وأكد رئيس الجامعة، أن قرار سفر الطلاب المتميزين للمشاركة في فعاليات مؤتمر اكسبو دبى حاء في إطار رؤية الجامعة نحو رعاية الموهوبين ، حيث تهتم الجامعة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب المتفوقين والمتميزين لأنهم بمثابة العقول والمواهب والطاقات والقدرات لصنع المستقبل تماشياً مع رؤية الدولة بأن يكون الشباب مشارك أساسي في صنع غد أفضل يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المستدامة في مجتمعات المستقبل الذكية.

فضلا عن استهداف الجامعة الارتقاء بالوعي الثقافي والعلمي للطالب وإعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية وترسيخ الوعى الوطنى وصقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن.

من جانبهم ، توجه الطلاب بخالص الشكر والتقدير الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة شمس لاتاحة الفرصة لهم لتمثيل الجامعة في هذا الحدث العالمى ، مؤكدين علي استفادتهم بشكل كبير من حضور فعاليات اكسبو دبي حيث اتيحت لهم فرصة الإطلاع علي ثقافات مختلفة ، والتواصل مع قادة الفكر والمبدعين في مختلف المجالات من خلال الزيارات والجولات الميدانية لأجنحة المعرض والاطلاع على أحدث الإبتكارات مما يفتح أمامهم آفاق الإبداع والتميز .

كذلك قاموا بتوجيه الشكر لفريق العمل بقطاع شؤون التعليم والطلاب، تحت قيادة الدكتور عبدالفتاح سعود " نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب " وفريق العمل بقطاع التعاون الدولي تحت قيادة الدكتور شهيرة سمير " المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي " الذين ساهموا في انجاح الرحلة العلمية منذ مرحلة الاعداد التي بدأت منذ عدة أشهر حتى سفر الوفد ومتابعته وتذليل كافة الأمور بما يليق بمكانة الجامعة وبما يضمن استفادة الطلاب بالشكل الأمثل.

جدير بالذكر أن اكسبو دبى 2020 ،معرض عالمى تستضيفه إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس ،وهو أول معرض من نوعه يقام في الشرق الأوسط ، وتشارك مصر بجناح مميز في المعرض.

ويُعتبر إكسبو 2020 دبي بيئة حاضنة للأفكار الجديدة من حول العالم، حيث يحمل المعرض عنوان "تواصل العقول وصنع المستقبل". كما تلهم العناوين الفرعية للمعرض، مثل الفرص والتنقل والاستدامة، العالم أجمع لحماية كوكب الأرض واستكشاف آفاقٍ جديدة وبناء مستقبل مشرق.