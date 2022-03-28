عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

Dune يحصد جائزتي الأوسكار لأفضل صوت وموسيقية تصويرية

أبطال الفيلم
أبطال الفيلم

حصد فيلم Dune جائزة أفضل صوت وهي أول التكريمات التي تم تقديمها في حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي بدأت فعالياته منذ قليل. 

كما نال أيضا جائزة أفضل موسيقى تصويرية، وهي الجوائز التي لن تذاع على الهواء مباشرة خلال الحفل المقام حاليا. 

نال كل من المرشحة لجائزة أفضل ممثلة كريستين ستيورات والممثل الشاب تيموثي شالاميت والمرشحة لأفضل أغنية بيلي إيليش تعليقات على إطلالاتهم الغريبة على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار منذ قليل. 

وحرصت العديد من نجمات هوليوود على الحضور مبكرا على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار، للاحتفاء بإطلالاتهن وأعمالهن المرشحة للتكريم هذا العام. 

تألقت المرشحة لجائزة أفضل ممثلة جيسيكا تشاستين بفستان حورية البحر على السجادة الحمراء في إطلالتها قبل فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 94.

ولفتت ليلي جيمس الأنظار بفستان وردي اللون عقب ظهورها أمام عدسات الكاميرات، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورها فور مرورها.

وحرصت الممثلة الأمريكية المخضرمة جيمي لي كرتيس على دعم اللاجئين أثناء مرورها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار منذ قليل. 

وارتدت جيمي لي كرتيس التي تبلغ من العمر 63 عاما فستان أزرق اللون وشارة على يديها تدعم فيها اللاجئين قبل الحفل الذي من المتوقع أن يقدم دعمه للشعب الأوكراني ضمن فعالياته. 

ووصل قبل قليل عدد من نجمات هوليوود لحفل الأوسكار من بينهم فانيسا هادجنز، وليلي جيمس التي تألقت بفستان وردي اللون، ونعومي سكوت وغيرهن. 

وسيذاع حفل الأوسكار على الهواء مباشرة عبر شاشة ABC الأمريكية محليا، وسيتم بثه عبر الإنترنت ليشاهده الجمهور في أكثر من 200 دولة حول العالم، فيما يتابع الجميع توافد نجوم هوليوود على السجادة الحمراء. 

وسيحتاج المرشحون والضيوف لتقديم دليل على حصولهم على التطعيم ضد فيروس كورونا، لحضور الحفل لكن هذا الشرط لن ينطبق على مقدمي العرض والمغنيين. 

مضيف حفل الأوسكار

كانت حفلات الأوسكار الثلاثة الماضية تقام بدون مضيف رئيسي للحدث، وكان آخرهم المذيع جيمي كيميل عام 2018، لكن هذا العام ستستضيف حفل الأوسكار ثلاث كوميديانات هن ريجينا هول، وإيمي شومر، واندا سايكس. 

وستدور أحداث حفل الأوسكار الليلة حول اتحاد عشاق السينما حول العالم، إلى جانب التطرق إلى أزمة أوكرانيا والغزو الروسي ومعاناة الفن في ظل الأوضاع القائمة في العالم.

كما سيشارك في تقديم جوائز الأوسكار قائمة كبيرة من النجوم والنجمات أبرزهم ليدي جاجا وزوي كرافيتز، دانيا كالويا، ليلي جيمس، لوبيتا نيوجو، هالي بيري، جيمي لي كيرتيز، جيسون موموا، جون ترافولتا ورامي مالك وغيرهم. 

كما سيقدم جوائز الأوسكار من خارج هوليوود العديد من الأسماء أبرزهم سيرينا وفينوس ويليامز، والمغني دي جي خالد، ونجوم بارزين من بينهم راشيل زيجلر التي تم نسيان دعوتها في البداية، وتيفاني حاديش، وجيك جيلينهال وغيرهم.

الأوسكار dune جوائز الأوسكار ترشيحات الأوسكار Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة: عودة تدريجية لحياة ما قبل كورونا .. فيديو

٣٤ درجة مئوية.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة مع بداية شهر رمضان

التموين: أسعار الدواجن تنخفض قبل رمضان.. تفاصيل

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

جيرانه أشعلوا النيران فيه حتى الموت .. تفاصيل حكاية هشتاج حق مصطفى|فيديو

أسعار السلع التموينية المقررة خلال شهر أبريل

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

وفاة والد الاعلامية مني عراقي

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 28 مارس

المستشار الألماني: تغيير النظام في روسيا ليس هدف الناتو

هاني رمزي: ياسر إبراهيم مدافع من طراز فريد.. وأُفضل البدء بجبر أمام السنغال

التصديري للملابس: فيه مصانع هتتوقف في رمضان بسبب الاعتمادات المستندية.. تفاصيل

مسئول أوكراني يحذر من خطر كبير بمفاعل تشيرنوبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول الحاضرات.. أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

تمارين رياضية تساعد على الهضم في رمضان

شاهد... أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار خلال السنوات الماضية

100 طالب يزينون محطات مترو الخط الأخضر الثالث استعدادا لشهر رمضان

فيديو

ليست المرة الأولى.. عدد زيحات شام الذهبي ابنه أصالة.. فيديوجراف

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. فيديوجراف

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

إلغاء حفلة شيماء المغربي .. ماذا حدث بجامعة أسيوط؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ