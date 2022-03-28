Dune يحصد جائزتي الأوسكار لأفضل صوت وموسيقية تصويرية

حصد فيلم Dune جائزة أفضل صوت وهي أول التكريمات التي تم تقديمها في حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي بدأت فعالياته منذ قليل.

كما نال أيضا جائزة أفضل موسيقى تصويرية، وهي الجوائز التي لن تذاع على الهواء مباشرة خلال الحفل المقام حاليا.

نال كل من المرشحة لجائزة أفضل ممثلة كريستين ستيورات والممثل الشاب تيموثي شالاميت والمرشحة لأفضل أغنية بيلي إيليش تعليقات على إطلالاتهم الغريبة على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار منذ قليل.

وحرصت العديد من نجمات هوليوود على الحضور مبكرا على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار، للاحتفاء بإطلالاتهن وأعمالهن المرشحة للتكريم هذا العام.

تألقت المرشحة لجائزة أفضل ممثلة جيسيكا تشاستين بفستان حورية البحر على السجادة الحمراء في إطلالتها قبل فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 94.

ولفتت ليلي جيمس الأنظار بفستان وردي اللون عقب ظهورها أمام عدسات الكاميرات، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورها فور مرورها.

وحرصت الممثلة الأمريكية المخضرمة جيمي لي كرتيس على دعم اللاجئين أثناء مرورها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار منذ قليل.

وارتدت جيمي لي كرتيس التي تبلغ من العمر 63 عاما فستان أزرق اللون وشارة على يديها تدعم فيها اللاجئين قبل الحفل الذي من المتوقع أن يقدم دعمه للشعب الأوكراني ضمن فعالياته.

ووصل قبل قليل عدد من نجمات هوليوود لحفل الأوسكار من بينهم فانيسا هادجنز، وليلي جيمس التي تألقت بفستان وردي اللون، ونعومي سكوت وغيرهن.

وسيذاع حفل الأوسكار على الهواء مباشرة عبر شاشة ABC الأمريكية محليا، وسيتم بثه عبر الإنترنت ليشاهده الجمهور في أكثر من 200 دولة حول العالم، فيما يتابع الجميع توافد نجوم هوليوود على السجادة الحمراء.

وسيحتاج المرشحون والضيوف لتقديم دليل على حصولهم على التطعيم ضد فيروس كورونا، لحضور الحفل لكن هذا الشرط لن ينطبق على مقدمي العرض والمغنيين.

مضيف حفل الأوسكار

كانت حفلات الأوسكار الثلاثة الماضية تقام بدون مضيف رئيسي للحدث، وكان آخرهم المذيع جيمي كيميل عام 2018، لكن هذا العام ستستضيف حفل الأوسكار ثلاث كوميديانات هن ريجينا هول، وإيمي شومر، واندا سايكس.

وستدور أحداث حفل الأوسكار الليلة حول اتحاد عشاق السينما حول العالم، إلى جانب التطرق إلى أزمة أوكرانيا والغزو الروسي ومعاناة الفن في ظل الأوضاع القائمة في العالم.

كما سيشارك في تقديم جوائز الأوسكار قائمة كبيرة من النجوم والنجمات أبرزهم ليدي جاجا وزوي كرافيتز، دانيا كالويا، ليلي جيمس، لوبيتا نيوجو، هالي بيري، جيمي لي كيرتيز، جيسون موموا، جون ترافولتا ورامي مالك وغيرهم.

كما سيقدم جوائز الأوسكار من خارج هوليوود العديد من الأسماء أبرزهم سيرينا وفينوس ويليامز، والمغني دي جي خالد، ونجوم بارزين من بينهم راشيل زيجلر التي تم نسيان دعوتها في البداية، وتيفاني حاديش، وجيك جيلينهال وغيرهم.