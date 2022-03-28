لمن يريد الصيام.. نصائح لمرضى السكري في رمضان

قدمت الدكتورة هالة كحلة أستاذ أمراض الباطنة بالقصر العيني، نصائح لمرضى السكري والأمراض المزمنة خلال شهر رمضان.

قالت الدكتورة هالة كحلة، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على شاشة أون، إن الصيانةالجسم تكون في صيام شهر رمضان، موضحة أن الدراسات أثبتت إن وظائف الكلى والكبد تنتظم في آخر 10 أيام في رمضان.

وأضافت الدكتورة هالة كحلة، أستاذ أمراض الباطنة بالقصر العيني، أن مرضى السكري الذين يردون صيام شهر رمضان لابد أن ينظموا الأدوية ويركزوا من إشارات جسمهم، وهناك مرضى يجب ان يفطروا في رمضان مثل الذى قايم من عملية دعامة قلب.

فيما قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة الأسبق بعين شمس: نقسم الأدوية لمستويات واللي بيغسلوا كلى مفروض ميصوموش رمضان، متابعا: مسموح لبعض حالات مرضى الكلى بالصيام ولكن بالمتابعة الطبية.



وأضاف رئيس قسم المناعة الأسبق بعين شمس: اللي زرع كلى مفروض ميصومش في أول سنة، موضحا أن أصحاب المرضى المزمنة لازم يروحو للطبيب أولا.