بعد نسيان دعوتها.. راشيل زيجلر تقدم جائزة أفضل مؤثرات بصرية على مسرح الأوسكار

ظهرت الممثلة راشيل زيجلر على مسرح الأوسكار برفقة زميلها جاكوب إيلوردي لتقديم جائزة أفضل مؤثرات بصرية بعد نسيان دعوتها فيما سبق.

وسخرت راشيل زيجلر أثناء صعودها على المسرح من نسيان دعوتها لحفل الأوسكار في وقت سابق قائلة:" منذ 6 أيام فقط لم أتوقع وجودي هنا".

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على وجود راشيل زيجلر في حفل الأوسكار بعد إغفال تقديم دعوة لها لحضور الحدث الفني فيما سبق.

راشيل زيجلر

كرر التاريخ نفسه مع الممثلة أريانا ديبوز التي حصدت جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة بعد 60 عاما من حصول ريتا مورينو على نفس التكريم عن نسختي فيلم West Side Story.

أعاد المخرج ستيفن سبيلبرج تقديم فيلم West Side Story الذي حقق نجاحا كبيرا عام 1961، ونجحت أريانا ديبوز في تحقيق نفس إنجاز ريتا مورينو التي كانت أول ممثلة من أصل لاتيني تفوز بالأوسكار أنذاك.

وأشادت أريانا ديبوز في كلمتها، بالممثلة ريتا مورينو التي تبلغ من العمر 90 عاما حاليا، وأنها تحبها كثيرا كونها مهدت لها الطريق لتقف مكانها حاليا على مسرح الأوسكار.

ووصفت أريانا ديبوزالتي تبلغ من العمر 31 عاما، نفسها بأنها امرأة مثلية ذات بشرة ملونة، من أصل أفريقي لاتيني، وجدت مكانها وقوتها من خلال الفن.

قدمت بيونسيه أداءا قويا لأغنيتها Be Alive في حفل توزيع جوائز الأوسكار منذ قليل، من ملاعب كومبتون للتنس، وهو أول عرض حل لها منذ عامين.

ترشحت أغنية Be Alive لجائزة أفضل أغنية أصلية عن فيلم King Richard الذي تدور أحداثه حول ريتشارد ويليامز والد لاعبتي التنس الأشهر فينوس وسيرينا ويليامز الذي كان له دورا كبيرا في مسيرتهما الرياضية.

نال كل من المرشحة لجائزة أفضل ممثلة كريستين ستيورات والممثل الشاب تيموثي شالاميت والمرشحة لأفضل أغنية بيلي إيليش تعليقات على إطلالاتهم الغريبة على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار منذ قليل.