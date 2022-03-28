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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق مصطفى: ياسر إبراهيم رقم واحد في منتخب مصر بعد غياب الونش وعبد المنعم

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم

تحدث طارق مصطفى مدرب منتخب مصر السابق، عن مواجهة الفراعنة المرتقبة أمام السنغال، في تصفيات كأس العالم.

منتخب مصر يلتقي مع السنغال يوم الثلاثاء 29 مارس، في مواجهة الإياب للمرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال مصطفى خلال تصريحات لبرنامج "الريمونتادا" على قناة "المحور":  "ياسر إبراهيم مدافع الأهلي رقم 1 في دفاع منتخب مصر بعد إصابة محمد عبد المنعم وإيقاف الونش".

وأضاف: "لا بد من تغيير طريقة اللعب أمام السنغال إلى 3-4-3، واللعب بثلاثة مدافعين أيمن أشرف بجانب ياسر إبراهيم وحمدي فتحي، مباراة السنغال تحتاج إلى روح مميزة بغض النظر عن أسماء اللاعبين في الملعب".

وعن توليه تدريب فريق أوليمبيك آسفي المغربي، أوضح: "لدي خبرات مميزة في الدوري المغربي وهذا دفعني للموافقة على تدريب الفريق".

وتابع: "أشكر مسؤولي نادي أولمبيك آسفي على الثقة، سوف نجتهد لتحقيق الهدف المنشود وعودة الفريق إلى تحقيق النتائج المميزة مرة أخرى، أولمبيك آسفي فريق جماهيري وأتمنى تحقيق النجاحات معهم خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "سامح إسماعيل مدرب عام ووليد إبراهيم كمدرب للحراس هذا هو الثنائي المصري الذي يتواجد معي في جهازي بأولمبيك آسفي".

وأتم: "بالطبع أريد الحصول على فرصة في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة، ولكن تقييم المدربين في مصر لا يخضع للإمكانيات الفنية".

 

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