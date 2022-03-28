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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ويل سميث يلكم زميله كريس روك على مسرح الأوسكار بعد سخريته من زوجته| فيديو

ويل سميث
ويل سميث

صعد الممثل الأمريكي ويل سميث، على مسرح الأوسكار ووجه لكمة على الوجه لزميله كريس روك كرد فعل على نكتة ساخرة قالها حول زوجته جادا سميث أثناء تقديم إحدى الفقرات. 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وصور لواقعة لكم ويل سميث لزميله على مسرح الأوسكار قبل لحظات من إعلان جائزة أفضل ممثل. 

حصد الفيلم الياباني Drive My Car جائزة الأوسكار كأفضل عمل ناطق بلغة أجنبية بعد تفوقه في العديد من قوائم الجوائز خلال الموسم الحالي.

ونال فيلم Encanto جائزة الأوسكار لأفضل عمل رسوم متحركة، وهي إحدى التكريمات المتوقعة هذا العام، بعد تفوقه في موسم الجوائز. 

وقدمت أغنية فيلم Encanto في عرض حي أثناء حفل توزيع جوائز الأوسكار المذاع حاليا على الهواء مباشرة. 

وقدمت بيونسيه أداءا قويا لأغنيتها Be Alive في حفل توزيع جوائز الأوسكار منذ قليل، من ملاعب كومبتون للتنس، وهو أول عرض حل لها منذ عامين.

ترشحت أغنية Be Alive لجائزة أفضل أغنية أصلية عن فيلم King Richard الذي تدور أحداثه حول ريتشارد ويليامز والد لاعبتي التنس الأشهر فينوس وسيرينا ويليامز الذي كان له دورا كبيرا في مسيرتهما الرياضية. 

نال كل من المرشحة لجائزة أفضل ممثلة كريستين ستيورات والممثل الشاب تيموثي شالاميت والمرشحة لأفضل أغنية بيلي إيليش تعليقات على إطلالاتهم الغريبة على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار منذ قليل. 

وحرصت العديد من نجمات هوليوود على الحضور مبكرا على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار، للاحتفاء بإطلالاتهن وأعمالهن المرشحة للتكريم هذا العام. 

تألقت المرشحة لجائزة أفضل ممثلة جيسيكا تشاستين بفستان حورية البحر على السجادة الحمراء في إطلالتها قبل فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 94.

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