عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

من أجل سعاد حسني وهالة فؤاد.. كيف حاول أحمد زكي الانتحار؟

أحمد زكي
أحمد زكي

محطات مؤلمة كثيرة وقف عندها أحمد زكي، تعثرت قدماه وضاق صدره، وبات يكره الحياة، لتراوده فكرة الانتحار مراراً وتكرارًا، لم تكن حياته سهلة كما تصور البعض النجم الأسمر صاحب الرصيد الهائل من الأدوار و الأعمال الفنية التي يصعب تكرارها، لكن ما مر به في الخفاء بعيداص الكاميرات لم يتحمله كثيراً وفكر مايقبر من ثلاثة مرات في الانتحار لكن كل مرة يهيئ له القدر شخصاً ينقذه . 

أول محاولة انتحار لأحمد زكي

أول مرة حاول فيها أحمد زكي الانتحار، كانت بعد نجاحه في مسرحية مدرسة المشاغبين، عرض عليه المنتج إيهاب الليثي دور البطولة في فيلم الكرنك الشهير مع السندريلا سعاد حسني، بالطبع لم يصدق أحمد زكي نفسه أنه سيقف بطلاً أمام السندريلا وامتلئ بالحماس والرهبة والطاقة في آن واحد استعداداً لهذا العمل المهم في مسيرته الفنية . 

القدر لم يكتب بطولة فيلم الكرنك من نصب أحمد زكي، رغم أنه قد وقع على العربون وبدأ يستعد للدور، لكن الموزع اللبناني رفض أحمد زكي لهذا الدور بسبب بشرته السمراء، وذهب أحمد زكي لإلغاء التعاقد لكنه لم يتمالك نفسه وكسر كوب زجاجي وحاول أن يقطع شرايين يده وحاول أن يلقي بنفسه من شرفة المكتب لكن المنتج إيهاب الليثي والفنان عادل أدهم أنقذوه .

محاولة الانتحار الثانية

أما المرة الثانية التي حاول فيها أحمد زكي الانتحار، كانت بعد تلقيه خبر وفاة هالة فؤاد ، لكن وقتها كانا قد انفصلا لكنه ظل يحبها كثيراً، وبعد فترة علم بتدهور حالتها الصحية، وكان يصور أحد أفلامه في حي الخليفة المأمون، وفوجئ بممثلة مبتدئة تبكي وتعزيه في وفاة هالة فؤاد . 

وبحسب رواية الماكيير محمد عشوب خلال حلقات برنامج «ممنوع من العرض» والتي روى فيها محاولة انتحار أحمد زكي، قال :" من هنا علم أحمد زكي بخبر وفاة أم طفله الوحيد وحبيبته الوحيدة في الحياة، ليدخل في حالة صمت غريبة، ويتجه إلى أحد المنافذ في محاولة للانتحار، إلا أن المنتج محمد السبكي حاول إنقاذه ومنعه، ليدخل في حالة من البكاء الهستيري مردداً: «أنا اللي قتلتها.. أنا اللي موتها ".

احمد زكي وزوجته
أحمد زكي سعاد حسني هالة فؤاد انتحار أحمد زكي ذكرى وفاة أحمد زكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

الحكومة: عودة تدريجية لحياة ما قبل كورونا .. فيديو

٣٤ درجة مئوية.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة مع بداية شهر رمضان

تكريم فرد الأمن بطل خناقة مجدي عبدالغني يوم مباراة مصر والسنغال

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

موضوعات متعلقة

نجوى فؤاد عن أحمد زكي: شخصية لن تتكرر

رغدة تحيي ذكرى رحيل أحمد زكي: أتوق إلى سندس أيامك

ترشيحاتنا

دافيء على القاهرة.. حالة الطقس اليوم الاثنين 28-3-2022

أوكرانيا: القوات الروسية بالقرب من تشرنوبيل قد تتسبب في خطر إشعاعي جديد

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة..غدا

أسعار أعيرة الذهب فى مستهل تعاملات الاثنين 28-3-2022

من أجل سعاد حسني وهالة فؤاد.. كيف حاول أحمد زكي الانتحار؟

أخبار الرياضة..جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر.. حراس الفراعنة يطالبون الحضري بكتابة تعهد.. كواليس حسم الأهلي لصفقة حارس الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز ثنائيات نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

أول الحاضرات.. أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

تمارين رياضية تساعد على الهضم في رمضان

شاهد... أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار خلال السنوات الماضية

فيديو

ليست المرة الأولى.. عدد زيحات شام الذهبي ابنه أصالة.. فيديوجراف

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. فيديوجراف

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

إلغاء حفلة شيماء المغربي .. ماذا حدث بجامعة أسيوط؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ