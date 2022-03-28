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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر: نسعى لزيادة الشواطئ العامة بالغردقة

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر

أكد  اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن هناك اهتمام كبير بزيادة الشواطئ العامة بمدينة الغردقة، لتوفير أماكن للتنزه لجميع أهالي المحافظة والزائرين من مختلف المحافظات.

 

الانتهاء من شاطئين جديدين خلال شهر 

 

وأضاف حنفي في تصريحات صحفية ، نعمل حاليًا على الانتهاء من شاطئين جديدين، وهما شاطئ رقم 4 وسيكون جاهزا عقب نهاية عيد الفطر، بالإضافة إلى شاطئ السواقي، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا توسعات بشاطئ النادي الاجتماعي، والذى يعد أكبر الشواطئ مدينة الغردقة ليستوعب عدد أكبر من الزائرين.

 

كما أعلن محافظ البحر الأحمر، زيادة الدفع بالمواد البترولية لمحطات الوقود في ظل إقبال المواطنين على زيارة المحافظة، مع دخول فصل الصيف، مشيرًا إلى أنه مع دخول فصل الصيف يزداد زوار المحافظة من كافة محافظات مصر للاستمتاع بالشواطئ، لذا يتم زيادة الوقود لتوفير احتياجاتهم.

 

وشدد المحافظ على مديرية التموين، خلال الفترة الحالية بتكثيف الرقابة والمتابعة اليومية على الأسواق والمحلات والمخابز؛ للرقابة على أوزان وأسعار الخبز بأنواعه والتعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

 

وفي سياق منفصل، تشهد مدن البحر الأحمر خلال الفترة الحالية طقس معتدل، سطوع الشمس وسماء صافية ودرجات حرارة معتدلة، كذلك هدوء في الحركة البحرية بشكل عام.

محافظ البحر الأحمر عيد الفطر الرقابة البترول البحر الأحمر مدينة الغردقة محافظات مصر

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