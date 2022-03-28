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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إدارة مونوريل العاصمة الإدارية تهدي وزير القوى العاملة درع المشروع ..صور

سعفان يتسلم هدية
سعفان يتسلم هدية من مدير مشروع مونوريل العاصمة الجديدة

أهدى المهندس رمسيس فهمي مدير إدارة مشروع مونوريل شرق النيل بشركة أوراسكوم بالعاصمة الإدارية الجديدة ، درع الشركة لوزير القوى العاملة محمد سعفان تقديرا لمجهوداته في رعاية العمالة غير المنتظمة ، فضلا عن هدية رمزية بشكل "تاج عمود" وهو نموذج لتصميم فريد من نوعه قامت به الشركة في هذا المشروع على ارتفاع 23 متراً .

جاء ذلك في إطار قيام وزير القوي العاملة بالمتابعة الميدانية لتطبيق استراتيجية الوزارة في حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، علي أرض الواقع الميداني، بالشركة ، فضلا عن تسليم 5700  وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية والعجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة للعمالة غير المنتظمة التابعة بالشركة.

كما أهدى درع الشركة وشهادات تقدير لكل من مدحت الغمراوي مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة ، ومجدي عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة ، ورضا العربي عضو المجموعة الفنية بمكتب الوزير ، وأشرف عيد باحث بإدارة العمالة غير المنتظمة، تقديرا لمجهوداتهم في رعاية العمالة غير المنتظمة.

وقدمت الشركة 10 شهادات تقدير للعمالة المتميزة في "مشروع فتح عينك”، حيث تشجع الشركة على اكمال التعليم للكبار والحصول على الشهادات.

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محمد سعفان وزير القوى العاملة مشروع مونوريل شرق النيل أوراسكوم العاصمة الإدارية الجديدة تاج عمود نموذج لتصميم مشروع مونوريل هدية لـ سعفان

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