قبل رمضان.. ضبط 66 مخالفة تموينية في حملات بمطروح



شنت مديرية تموين مطروح برئاسة حسن كمال الشيباني مدير التموين بمطروح حملة تموينية مفاجئة بالتنسيق مع قسم مباحث التموين على الأسواق و المحال التجارية و الأنشطة التموينية من مخابز بلدية و محال تجارية بمدينة مرسى مطروح .



واسفرت الحملة عن ضبط 15 مخالفة تموينية كما تم بالتوازى قيام حملات تموينية على مدن المحافظة الأخرى والتى أسفرت عن ضبط 22 مخالفة تموينية بمدينة العلمين و١٤ مخالفة بمدينة الضبعة و١٥ مخالفة تموينية بمدينة النجيلة.



وأوضح الشيبانى أن إجمالى المخالفات التى تم ضبطها فى الحملات التموينية ٦٦ مخالفة والتى تأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري على الأسواق و متابعة عمل جميع الأنشطة التموينية و متابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع و ضبط المخالفات و إتخاذ اللازم حيالها قانونا .

وأوضح أن المخالفات عبارة عن ضبط احد المحال التجارية يقوم بعرض و بيع لقاحات و أدوية بيطرية مجهولة المصدر بعدد 257 عبوة مختلفة الحجم

بيع سلع بأزيد عن السعر المقرر : 5 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن ببعض المخابز 7 مخالفات انتاج خبز غير مطابق للمواصفات : 5 مخالفة عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ( مخابز بلدية ) 8 مخالفة عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد ( مخابز بلدية ) 6 مخالفة عدم الإحتفاظ بميزان حساس أو سجل التفتيش ( مخبز بلدي ) 2 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع 31 مخالفة عدم نظافة أدوات العجن و الرغف المستخدمة في إنتاج الخبز : 1 مخالفة عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الإغذية 3 مخالفة.

وأشار أنه تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على السيد الأستاذ وكيل النائب العام للنظر والتصرف.